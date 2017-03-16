Москва, 16 марта, 2017, 23:17 — ИА Регнум. Центральная избирательная комиссия Российской Федерации назвала возможную дату выборов президента страны. Соответствующее заявление сделала журналистам сегодня, 16 марта, секретарь ЦИК России Майя Гришина.

launedekeg.wordpress.com Выборы

По словам Гришиной, президентские выборы в России могут пройти 4 или 18 марта 2018 года, в том случае, если проект Министерства труда и социальной защиты о переносе выходных получит одобрение.

Ранее Минтруд анонсировал проект постановления правительства о переносе выходных в 2018 году, в том числе и в честь празднования Международного женского дня. Согласно этому проекту, граждане будут отдыхать с 8 по 11 марта 2018 года.

Согласно российскому законодательству, выборы президента Российской Федерации проходят во второе воскресенье марта. В 2018 году этот день выпадает на 11-е число. Законом предусмотрено, что в том случае, если второе воскресенье является послепраздничным днем, то голосование назначается на первое воскресенье марта. В 2018 году это будет 4 марта.

Но в Государственную думу уже внесли поправки, которые позволяют перенести выборы на третье воскресенье марта. В 2018 году это будет 18 марта. В этот день Крым и Севастополь официально вошли в состав Российской Федерации

Таким образом, выборы президента России могут пройти или 4, или 18 марта 2018 года.