Краснодар, 16 марта, 2017, 22:52 — ИА Регнум. 16 марта был разыгран ответный матч 1/8 финала Лиги Европы между командами «Краснодар» и «Сельта». Матч завершился со счетом 0:2 в пользу «небесных».

Celtavigo.net Игроки ФК «Сельта»

В дебюте второго тайма испанский правый защитник Уго Мальо открыл счет в матче мощным ударом с близкого расстояния после неразберихи в штрафной площади «быков» — 0:1.

За 10 минут до финального свистка испанский форвард Яго Аспас удвоил преимущество гостей ударом «парашютом» после ассиста шведского скоростного форварда Йона Гвидетти — 0:2.

Статистика матча («Краснодар» / «Сельта»)

Удары 10/8

Удары в створ ¾

Владение 54%/46%

Фолы 17/13

«Краснодар» показал свой лучший результат выступления в еврокубках, вылетев в 1/8 финала Лиги Европы.

Составы на матч:

«Краснодар»: Синицын, Перейра, Мартынович, Гранквист, Газинский, Подберезкин, Клаессон, Перейра, Каборе, Петров, Вандерсон.

«Сельта»: Альварес, Мальо, Фонтас, Кастро, Кабраль, Радоя, Эрнандес, Систо, Васс, Гвидетти, Аспас.

Главный арбитр матча: Рудди Буке.

Предупреждения: Каборе — 21, Газинский — 42, Гранквист — 43, Вандерсон — 46, Радоя — 54.

Удаления: Каборе — 86.

Голы: Мальо 52 — 0:1, Аспас — 80.