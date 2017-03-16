«Сельта» выбила «Краснодар» из еврокубков (4:1)
Краснодар, 16 марта, 2017, 22:52 — ИА Регнум. 16 марта был разыгран ответный матч 1/8 финала Лиги Европы между командами «Краснодар» и «Сельта». Матч завершился со счетом 0:2 в пользу «небесных».
В дебюте второго тайма испанский правый защитник Уго Мальо открыл счет в матче мощным ударом с близкого расстояния после неразберихи в штрафной площади «быков» — 0:1.
За 10 минут до финального свистка испанский форвард Яго Аспас удвоил преимущество гостей ударом «парашютом» после ассиста шведского скоростного форварда Йона Гвидетти — 0:2.
Статистика матча («Краснодар» / «Сельта»)
Удары 10/8
Удары в створ ¾
Владение 54%/46%
Фолы 17/13
«Краснодар» показал свой лучший результат выступления в еврокубках, вылетев в 1/8 финала Лиги Европы.
Составы на матч:
«Краснодар»: Синицын, Перейра, Мартынович, Гранквист, Газинский, Подберезкин, Клаессон, Перейра, Каборе, Петров, Вандерсон.
«Сельта»: Альварес, Мальо, Фонтас, Кастро, Кабраль, Радоя, Эрнандес, Систо, Васс, Гвидетти, Аспас.
Главный арбитр матча: Рудди Буке.
Предупреждения: Каборе — 21, Газинский — 42, Гранквист — 43, Вандерсон — 46, Радоя — 54.
Удаления: Каборе — 86.
Голы: Мальо 52 — 0:1, Аспас — 80.