София, 16 марта, 2017, 22:35 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Болгарии отзывает своего посла в Анкаре Надежду Нейнски в Софию для консультаций, сообщает пресс-служба ведомства.

Dnevnik.rs Турецко-болгарские отношения

МИД Болгарии не указывает никаких причин такого решения.

Тем не менее, эти события происходят на фоне дипломатических разногласий, возникших между странами после сообщений СМИ о вмешательстве Турции в досрочные парламентские выборы в Болгарии, назначенные на 26 марта 2017 года.

Стоит отметить, что в дипломатической практике отзыв своего посла для консультаций выглядит как усиление протеста после «формального призыва посла другой страны», однако не означает разрыва дипломатических отношений между странами.

Напомним, 24 января 2017 года президент Болгарии Румен Радев подписал указ о роспуске 43-го Народного собрания и проведении 26 марта внеочередных парламентских выборов.