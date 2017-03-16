Вашингтон, 16 марта, 2017, 22:34 — ИА Регнум. Президент Федерации спортивной гимнастике США Стив Пенни подал в отставку после скандала, связанного с сексуальными домогательствами в отношении американских гимнасток, 16 марта сообщает Associated Press.

Wnmufm.org Доктор Ларри Нассар

«Мое решение уйти в отставку с поста директора принято исключительно для того, чтобы поддержать интересы американской гимнастики», — заявил Пенни.

Напомним, неделю назад национальный олимпийский комитет США порекомендовал отправить Пенни в отставку.

Осенью прошлого года гимнастка Джейми Данцшер, участвовавшая в Олимпийских играх 2000 года, подала гражданский иск в суд штата Калифорния.

Данцшер обвинила бывшего врача сборной США по спортивной гимнастике Ларри Нассара в сексуальных домогательствах. Жертвами сексуального домогательства стали несколько десятков женщин и подростков.

Позже к судебному разбирательству в качестве соответчика привлекли Пенни, поскольку американские спортсменки считали, что президент Федерации спортивной гимнастики знал о ненадлежащем поведении Нассара и не предпринял необходимых мер.