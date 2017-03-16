Вашингтон, 16 марта, 2017, 22:34 — ИА Регнум. Государственный департамент США призвал к скорейшему мирному разрешению ситуации, связанной с транспортной блокадой Донбасса. Соответствующее заявление сделал сегодня, 16 марта, исполняющий обязанности официального представителя Государственного департамента США Марк Тонер на брифинге.

Иван Шилов ИА REGNUM Порошенко

«Мы постоянно отслеживаем эту блокаду на востоке Украины. Хочу подчеркнуть важность разрешения этого вопроса в мирном духе и с уважением территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах», — сказал Тонер.

Он снова вспомнил о давно растоптанных Киевом Минских соглашениях и отметил, что нынешняя ситуация потенциально имеет серьезные последствия. В связи с этим США хотели бы видеть мирное решение вопроса, связанного с блокадой.

Ранее сегодня министерство иностранных дел Франции призвало украинские власти немедленно снять блокаду с Донбасса.

Напомним, ранее 16 марта президент Украины Петр Порошенко подписал указ о введении полной блокады Донецкой и Луганской Народных Республик.

При этом решение о введении полной блокады Донбасса во время заседания СНБО инициировал сам Порошенко. Таким образом, он фактически исполнил требования радикалов, еще в январе начавших блокировать автомобильное и железнодорожное сообщение с ДНР и ЛНР.

Порошенко и его клика не смогли противостоять радикалам и разогнать их группировки, блокирующие сообщение с Донбассом. Бездействие украинских властей привело к тому, что ДНР и ЛНР были вынуждены ввести внешнее управление на предприятиях, находящихся под украинской юрисдикцией. Затем было объявлено о начале процесса национализации этих предприятий.

Украинские власти в последние дни попытались снять блокаду, но это привело к резкому обострению внутриполитической ситуации. Радикалы начали захватывать административные здания на Западной Украине. Порошенко и его клика пошли на попятную.