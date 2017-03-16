Киев, 16 марта, 2017, 22:01 — ИА Регнум. Дочерняя компания Сбербанка на Украине не позволит санкциям оказать влияние на клиентов банка, сообщает пресс-служба финансовой организации.

Сбербанк

Введённые украинскими властями по политическим соображениям санкции не смогут ущемить законные интересы клиентов Сбербанка на Украине.

«Введённые санкции в отношении ПАО «Сбербанк» о запрете вывода капитала в пользу материнской структуры не связаны с коммерческой деятельностью банка», — указано в сообщении.

Заявленные официальным Киевом ограничения не повлияют на законные интересы клиентов банка, так как ПАО «Сбербанк» располагает всеми ресурсами и опытом для сохранения стабильности работы.

Банк подчеркивает, что продолжит ориентироваться на поддержку своих клиентов, среди которых более миллиона украинских граждан и порядка тысячи предприятий.

Напомним, после нападений радикалов-националистов на украинские офисы ПАО Сбербанк, банк обратился к президенту Украины Петру Порошенко с просьбой принять меры для обеспечения нормальных условий работы и обслуживания клиентов.

16 марта Петр Порошенко ввёл в действие решение СНБО о санкциях в отношении финансовых учреждений, в уставном капитале которых присутствует доля российских банков.