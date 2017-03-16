Минск, 16 марта, 2017, 21:54 — ИА Регнум. Правоохранительные органы Белоруссии задержали несколько десятков человек на марше протеста против «декрета о тунеядцах» 15 марта в Минске. Об этом сообщил журналистам официальный представитель МВД Белоруссии Георгий Евчар, передает корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM МИД Белоруссии

По его словам, причиной задержаний стало грубое нарушение отдельными гражданами закона о массовых мероприятиях, который запрещает скрывать лица под масками.

«Сотрудники милиции предупреждали о противоправности действий. Однако граждане проигнорировали законные требования сотрудников милиции либо снять маски, либо покинуть мероприятие и продолжили участие в мероприятии именно в масках. С целью установления личности, а также возможной причастности к иным правонарушениям было принято решение о проведении задержания», — сообщил Евчар.

Он добавил, что задержание проводилось в общественном транспорте, поскольку «была вероятность того, что правонарушители могут скрыться».

«В ходе задержания граждане оказали сопротивление, один сотрудник милиции получил травмы и в настоящее время находится на излечении в госпитале. За нарушение закона о массовых мероприятиях было задержано несколько десятков человек. В настоящее время их действиям дается правовая оценка», — сказал представитель МВД Белоруссии.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне в Минске и двух областных центрах Белоруссии — Могилёве и Гродно — прошли очередные акции протеста против декрета «О предупреждении социального иждивенчества», также известного как «декрет о тунеядцах».

Самым массовым стал разрешённый властями марш «Мы не тунеядцы» в центре Минска, в котором приняли участие до 3 000 человек. В несанкционированных акциях в Могилёве и Гродно участвовали по несколько сотен человек.

Ранее сообщало, что мероприятия прошли без происшествий, однако в соцсетях распространились сообщения о многочисленных задержаниях участников акций сотрудниками милиции и людьми в штатском.