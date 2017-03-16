Казань, 16 марта, 2017, 21:52 — ИА Регнум. Глава Татарии Рустам Минниханов подписал указ об увеличении доплат к пенсиям лицам, замещавшим государственные должности в республике. Документ опубликован на портале правительства региона.

Старость

Ранее закон «О государственных должностях Республики Татарстан» предписывал объем доплаты в 1,5-кратном размере. Теперь экс-чиновники могут рассчитывать на двукратную доплату.

«Лицам, доплата которым была назначена до вступления в силу настоящего указа, размер доплаты к пенсии подлежит перерасчету с 1 января 2017 года, но не ранее дня возникновения права на нее», — отмечается в тексте документа.

По информации Татарстанстата, по состоянию на конец 2015 года, средний размер пенсии в республике составлял 11 593,7 рубля. При этом размер пенсии федеральных государственных гражданских служащих составлял 15 356,2 рубля.

Средний размер назначенных пенсий в Татарии по состоянию на октябрь 2016 года достиг 11 963,9 рубля, однако реальная сумма пенсии составила только 98,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года при учете изменений индекса потребительских цен на товары и услуги.

Напомним, в отношении среднестатистических пенсионеров страховые пенсии были проиндексированы на 5,4% в феврале 2017 года. 1 апреля пройдет вторая индексация пенсий. По словам главы Минтруда Максима Топилина, с ее учетом общая индексация за 2017 год составит 5,8%. Причем в прошлом году объем индексации пенсий составил только 4%, а не 12,9% с учетом инфляции. Как сообщало ранее ИА REGNUM, по словам аналитика Альпари Максима Романчука, ситуацию с низкими пенсиями достаточно трудно переломить. «В России трудоспособного населения значительно меньше, чем нетрудоспособного и с течением времени данная ситуация будет ухудшаться. Дополнительным фактором, усугубляющим положения дел, является ситуация с серыми зарплатами», — считает эксперт.