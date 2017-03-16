Тамбов, 16 марта, 2017, 21:45 — ИА Регнум. Рок-фестиваль «Чернозем» состоится в Тамбове 4−6 августа, сообщили ИА REGNUM в областном управлении пресс-службы и информации.

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Соответствующее постановление о его проведении подписано 15 марта в администрации Тамбовской области. Организационный комитет по проведению фестиваля возглавил первый вице-губернатор, руководитель аппарата главы администрации области Олег Иванов.

«Чернозем» — одно из крупнейших массовых мероприятий, проводимых на территории центрального Черноземья. Проект вошёл в числе значимых мероприятий в сфере событийного туризма и получил звание «Национальное событие-2017». Региональные власти подчёркивают, что это один из самых молодых и успешных фестивалей, которые проходят на территории области. В прошлом году за три дня «Чернозем» посетили около 15 тыс. человек. В Тамбов приехали туристы из Калининграда, Якутии, Байконура, Караганды, а также Москвы, Санкт-Петербурга, Липецка и других городов.

Участие в рок-фестивале этого года уже подтвердили «Би-2», «Ундервуд», «АлоеВера», «Аффинаж», КняZz, Louna, «Элизиум» и культовая «Алиса». Создан сайт фестиваля.