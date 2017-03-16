Одесса, Украина, 16 марта, 2017, 21:43 — ИА Регнум. Украинский суд принял решение конфисковать торговое судно Sky Moon под флагом Танзании и груз за визиты в порты Крыма, сообщает пресс-служба Военной прокуратуры Южного региона Украины.

Dpsu.gov.ua Судно Sky Moon

Малиновский суд Одессы также постановил конфисковать в бюджет Украины груз, который находился на судне в момент задержания. Три тысячи тонн технической соды рыночной стоимостью $700 тыс. будут реквизированы за нарушение украинских таможенных правил.

Стоит отметить, что это первый подобный случай в истории Украины.

Украинский суд обвинил судовладельцев в многократном нарушении таможенных правил Украины в ходе посещений портов Крыма.

Перед украинским судом предстанут капитан судна и один из основателей компании — владельца груза — гражданин Молдавии. В отношении них возбуждены уголовные дела.

Украинская прокуратура решает вопрос о привлечении к ответственности представителя судовладельца — гражданина Румынии.

Военная прокуратура Украины заявляет, что намерена официально проинформировать власти Чехии о нарушении зарегистрированным на ее территории юридическим лицом европейских санкций в отношении запрета торговли с «временно оккупированной территорией АР Крым».

Напомним, Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова проголосовали за выход из состава Украины. Народное голосование стало реакцией на националистический государственный переворот в Киеве в феврале 2014 г.