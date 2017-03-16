Багдад, 16 марта, 2017, 21:41 — ИА Регнум. Вооруженные силы Ирака заимствовали тактику боевиков «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые нередко использовали дешевые беспилотники для атаки на военнослужащих Ирака, 16 марта сообщает The Economic Times.

Raad Azeze Военнослужащие Ирака

В западном Мосуле против боевиков задействовали беспилотники, оснащенные 40-мм гранатами, заявил представитель федеральной полиции Ирака полковник Хусейн Муайяд.

«Их беспилотники могут нанести только один удар за раз, наши — четыре», — заявил Муайяд.

Генерал-лейтенант Раед Шейкер Джавдат заявил, что «новая военная тактика» оказалась очень эффективной.

«Десятки террористов были убиты или ранены. Передвижение джихадистов было парализовано», — заявил Джавдат.

Напомним, в настоящий момент от исламистских террористов очищена восточная часть Мосула, бои идут на западе второго по размеру города Ирака. Военные обещают взять город за месяц.