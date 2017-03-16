Тамбов, 16 марта, 2017, 21:39 — ИА Регнум. В Тамбовской области вступил в силу закон о выплате дополнительного пособия матерям на первых детей, сообщили ИА REGNUM в областном управлении пресс-службы и информации.

Николай Овчинников. Первенец. 1963

14 марта в регионе вступил в силу закон «О ежемесячном пособии по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет отдельным категориям граждан, проживающих на территории Тамбовской области». О том, как он будет реализован, журналистам рассказала начальник областного управления социальной защиты и семейной политики Анна Орехова. Она напомнила, что новый закон предусматривает выплату дополнительного пособия матерям на первых детей в возрасте от полутора до трех лет. Также обязательным условием является возраст женщины — до 25 лет. Кроме того, мама и ребенок должны быть зарегистрированы на территории региона.

Закон был внесен на рассмотрение в областную думу по инициативе губернатора Александра Никитина. Социальная поддержка семей сегодня является одним из приоритетных направлений развития региона и России. Напомним, в своем послании Федеральному Собранию президент Владимир Путин отметил, что сегодня усилия должны быть направлены на поддержку традиционных ценностей и семьи, на демографические программы.

В настоящее время наблюдается естественная убыль населения Тамбовской области. Также, по данным статистики, снижается число молодых матерей, которые рожают в возрасте до 24 лет. Средний возраст матери составляет 27,6 лет. Как пояснила Анна Орехова, тяжело решиться на первого ребенка молодым родителям, которые еще учатся либо только начали свой трудовой путь. Тамбовчанки хотят сначала получить высшее образование, сделать карьеру и достигнуть материального благополучия, именно поэтому не спешат рожать первенца.

«Молодые мамы остаются без материальной поддержки по достижению ребенком полутора лет. Теперь, за счет средств областного бюджета, им будут положены каждый месяц выплаты в 3 тыс. рублей вплоть до 3-летия ребенка. Подчеркну: мы намеренно не сделали единовременную выплату, чтобы у родителей была стабильная ежемесячная добавка к семейному бюджету», — отметила Анна Орехова.

Материальную поддержку будут получать тамбовчанки на детей, которые были рождены, начиная с января этого года. Когда малышу исполнится полтора года, молодые мамы могут обратиться в центры социального обслуживания или в МФЦ с необходимыми документами: паспортом, свидетельством о рождении ребенка и свидетельством о регистрации по месту жительства.

Отметим, что только в трех субъектах России действуют аналогичные меры поддержки. Новый областной закон будет действовать в 2017—2019 годах. На его реализацию из бюджета области потребуется приблизительно 440 млн рублей. Пособием воспользуются, по предварительным расчетам, около 8 тыс. молодых мам. Региональные власти ожидают, что реализация данного закона приведет к улучшению демографической ситуации в области.

Кроме того, в Тамбовской области действуют различные меры социальной поддержки семей с детьми и, в первую очередь, многодетных семей. Региональным законом «О социальной поддержке многодетных семей в Тамбовской области» предусмотрено 18 мер социальной поддержки, среди которых предоставление областного материнского (семейного) капитала и земельных участков для строительства жилья.

Сумма, выделяемая на реализацию этого закона области, ежегодно увеличивается. В 2016 году израсходовано 381,4 млн рублей, что на 16 выше уровня 2015 года. В 2017 году предусмотрено на эти цели 404,6 млн рублей.