Москва, 16 марта, 2017, 21:18 — ИА Регнум. Награждение победителей Конкурса прошло во время работы съезда Российского союза промышленников и предпринимателей в рамках Недели российского бизнеса, в котором принял участие президент России Владимир Путин.

Rspp.ru Конкурс проводится Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП)

Данный конкурс проводится Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП) на ежегодной основе, начиная с 1997 г. Его цель определение динамично развивающихся и социально ответственных компаний по итогам года на основе экономических и социальных показателей их деятельности.

«Группа «ФосАгро» демонстрирует впечатляющие темпы роста и социальную ответственность ведения бизнеса, став флагманом минерально-химической отрасли России и прочно заняв свою нишу на мировом рынке. Поэтому организационный комитет РСПП впервые за время проведения данного конкурса принял решение о присвоении Гран-При по всей совокупности представленных номинаций», — подчеркнул исполнительный вице-президент РСПП Виктор Черепов.

«В развитие компании было инвестировано свыше 200 млрд. рублей. В текущем году Группа планирует завершить цикл крупных инвестиций, что позволит ей увеличить суммарный выпуск всех видов удобрений с высокой добавленной стоимостью к 2020 г. до 8,7 млн тонн с 6,1 млн тонн в 2014 г. Таким образом, мы закладываем прочный фундамент дальнейшего развития и уверенно смотрим в будущее, заботясь о продовольственной безопасности России и мира», — подчеркнул на церемонии вручения наград генеральный директор ПАО «ФосАгро» Андрей Гурьев.

Жюри конкурса высоко оценило динамику производственных показателей Группы «ФосАгро» по выпуску минеральных удобрений, кормового монокальцийфосфата и других продуктов, которые ежегодно увеличиваются примерно на 10%. Это результат повышения эффективности бизнес-процессов и масштабной программы по модернизации, в рамках которой в последние годы успешно реализованы такие крупные проекты, как реконструкция производства фтористого алюминия в АО «ФосАгро-Череповец» (Вологодская область), строительство главного ствола №2 с подземным комплексом дробления на Кировском руднике АО «Апатит» (Мурманская область), строительство нового склада жидкого аммиака в Балаковском филиале АО «Апатит» (Саратовская область) и нового производства фосфорно-калийных удобрений в АО «Метахим» (Ленинградская область), а также современного логистического портового комплекса «Смарт Балк Терминал» в порту Усть-Луга.

В текущем году компания завершает самую масштабную в своей истории инвестиционную программу, результатом которой станет пуск в череповецком химическом кластере производства аммиака (мощностью 760 тыс. тонн в год) и гранулированного карбамида (мощностью 500 тыс. тонн в год). Объем инвестиций превышает 65 млрд. рублей. После выхода новых производств на проектную мощность АО «ФосАгро-Череповец» по мощностям и объемам производства на одном предприятии, станет крупнейшим в Европе производителем карбамида и минеральных удобрений в целом.

В рамках комплексной инвестпрограммы также планируется ввести биолого-химические очистные сооружения большой мощности и провести дальнейшую модернизацию производства фторида алюминия с увеличением его мощности. Ряд пусковых объектов «ФосАгро» 2017 г. включены Минприроды России в план мероприятий Года экологии в России.

Компания является безусловным лидером по поставкам минеральных удобрений на внутренний рынок. При этом «ФосАгро» — системообразующий участник мировой отрасли минеральных удобрений и поставляет свою продукцию в 100 стран мира.

Компания реализует и комплексную социальную программу, в рамках которой только за последние три года направила более 4 млрд. рублей на реализацию проектов по улучшению условий труда и повышению промышленной безопасности.

Наряду с активной экономической деятельностью в регионах присутствия, «ФосАгро» строит жилье в рамках корпоративной программы, принимает участие в реализации ряда крупных социальных программ в сфере образования, здравоохранения, молодежной политики и поддержки спорта. Ежегодные расходы на благотворительные и социальные проекты исчисляются более чем 2,5 млрд. рублей.

В целях развития туризма и создания базы для формирования новых центров роста экономики в партнерстве с правительством Мурманской области и мэрией г. Кировска компанией «ФосАгро» был построен горнолыжный курорт «Большой Вудъявр», который стал якорным проектом туристического кластера. Горнолыжные трассы, сертифицированные FIS, общей протяженностью более 35 км, 15 из которых имеют искусственное освещение, ориентированы как на настоящих профессионалов, так и на новичков. Там же функционирует лыжный стадион «Тирвас», освещенные трассы которого вошли в международный перечень FIS. С 2012 по 2016 год якорные инвестиции в реализацию крупных проектов в сфере туризма, горнолыжного спорта и отдыха составили 3,2 млрд рублей. В результате за пятилетний период совокупный турпоток увеличился более чем на 300%. На модернизацию аэропорта «Хибины» в г. Апатиты компания «ФосАгро» направила более 600 млн рублей. «Хибины» — единственный в стране аэропорт города-райцентра, ежедневно принимающий регулярные рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга.

Группа «ФосАгро» является одним из крупнейших налогоплательщиков в регионах присутствия, увеличив только в прошлом году консолидированные налоговые выплаты более чем в 1,5 раза — до 18 млрд. руб. Компания является лидирующим налогоплательщиком в Мурманской и Вологодской областях.