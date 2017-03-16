Москва, 16 марта, 2017, 21:14 — ИА Регнум. Подразделения Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) в ходе совместных учений с ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) учениях провели полную спецобработку нескольких десятков единиц техники, в том числе пусковых установок «Ярс» и «Тополь», сообщает пресс-служба Минобороны России.

Mil.ru Войска РХБЗ

По сценарию военных учений, диверсанты условного противника применили фугасы с отравляющими веществами на маршруте выдвижения пусковых установок к полевым позициям. Условный противник пользовался лесистым и труднопроходимым характером местности, затрудняющим проложение объездных маршрутов для пусковых установок «Ярс» и «Тополь».

После вывода боевой техники из зоны условного радиоактивного и химического заражения подразделениями РХБЗ была проведена полная спецобработка ракетных комплексов, включая пусковые установки и техника обеспечения боевого дежурства.

Обработка проводилась с использованием специальной техники войск РХБЗ.

Ранее в ходе учений ракетчики отработали отражение нападения диверсионных групп условного противника и провели практическую отработку усиления охраны и маскировки боевой техники.