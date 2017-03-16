Псков, 16 марта, 2017, 21:12 — ИА Регнум. Группа компаний «Базальтовые проекты» намерена вложить 2,7 млрд рублей в производство непрерывного базальтового волокна и композитов на его основе на территории псковской особой экономической зоны (ОЭЗ) «Моглино». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона, соглашение о намерениях было подписано сегодня, 16 марта, на заседании наблюдательного совета под председательством губернатора Псковской области Андрея Турчака.

Moglino.com Строительные работы на территории ОЭЗ «Моглино»

Генеральный директор ООО «УК Базальт Капитал» Вячеслав Лугинин заявил, что для строительства завода с замкнутым циклом производства понадобится участок площадью 8 га. Компания планирует ввести базальтовое производство в эксплуатацию в первом квартале 2019 года и создать 240 рабочих мест.

В качестве сырья планируется использовать базальтовый щебень с месторождений Карелии и Ленинградской области.

Предполагается выпускать от 5 тыс. тонн продукции в год, а продаать её на Северо-Западе РФ, в Белоруссии и странах Прибалтики.

Кроме того, был одобрен инвестиционный проект с объёмом инвестиций в 350 млн рублей по организации в Псковской области производства технического текстиля полиуретановым покрытием, не имеющего аналогов в России. Проект реализует компания «Истрем», которая занимается продажей и монтажом натяжных потолков французской марки Clipso, имеет два логистических центра в Санкт-Петербурге и дилерскую сеть в России и странах СНГ. Партнёром проекта выступит французская компания Finentrep.

На предприятии будет создано 102 новых рабочих места. Планируемый объем производства — более 1 млн кв.м. продукции в год. Готовые изделия будут использоваться для внутренней и наружной отделки помещений общественного, промышленного и бытового назначения.

Инвестор планирует выйти на площадку ОЭЗ в сентябре нынешнего года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Моглино» создана под Псковом в 2012 году. Всего на её территории предполагается строительство 40 объектов. Сейчас здесь зарегистрированы пять резидентов, двое из них вышли на стройплощадку.