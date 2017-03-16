В псковской ОЭЗ «Моглино» будут выпускать базальтовое волокно и текстиль
Псков, 16 марта, 2017, 21:12 — ИА Регнум. Группа компаний «Базальтовые проекты» намерена вложить 2,7 млрд рублей в производство непрерывного базальтового волокна и композитов на его основе на территории псковской особой экономической зоны (ОЭЗ) «Моглино». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона, соглашение о намерениях было подписано сегодня, 16 марта, на заседании наблюдательного совета под председательством губернатора Псковской области Андрея Турчака.
Генеральный директор ООО «УК Базальт Капитал» Вячеслав Лугинин заявил, что для строительства завода с замкнутым циклом производства понадобится участок площадью 8 га. Компания планирует ввести базальтовое производство в эксплуатацию в первом квартале 2019 года и создать 240 рабочих мест.
В качестве сырья планируется использовать базальтовый щебень с месторождений Карелии и Ленинградской области.
Предполагается выпускать от 5 тыс. тонн продукции в год, а продаать её на Северо-Западе РФ, в Белоруссии и странах Прибалтики.
Кроме того, был одобрен инвестиционный проект с объёмом инвестиций в 350 млн рублей по организации в Псковской области производства технического текстиля полиуретановым покрытием, не имеющего аналогов в России. Проект реализует компания «Истрем», которая занимается продажей и монтажом натяжных потолков французской марки Clipso, имеет два логистических центра в Санкт-Петербурге и дилерскую сеть в России и странах СНГ. Партнёром проекта выступит французская компания Finentrep.
На предприятии будет создано 102 новых рабочих места. Планируемый объем производства — более 1 млн кв.м. продукции в год. Готовые изделия будут использоваться для внутренней и наружной отделки помещений общественного, промышленного и бытового назначения.
Инвестор планирует выйти на площадку ОЭЗ в сентябре нынешнего года.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Моглино» создана под Псковом в 2012 году. Всего на её территории предполагается строительство 40 объектов. Сейчас здесь зарегистрированы пять резидентов, двое из них вышли на стройплощадку.