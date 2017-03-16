Астрахань, 17 марта, 2017, 01:26 — ИА Регнум. В Астраханской области должен быть наведен порядок со счетами за газ. Разобраться в ситуации и положить конец «платежкам» с необоснованно завышенными суммами потребовал губернатор Астраханской области Александр Жилкин. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы региона 17 марта, такую задачу он поставил на встрече с генеральным директором ООО «Газпром межрегионгаз Астрахань» Юрием Фроловым, на которой и обсуждался проблемный вопрос.

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«Это совершенно справедливое внимание к проблеме, которая возникает ежегодно, — сказал Александр Жилкин. — Мы будем однозначно реагировать на подобные вещи. Думаю, что уже в марте мы проблему купируем».

Напомним, в регионе в последние несколько месяцев участились случаи обращений граждан с жалобами на завышенные расчёты по газовым платежам. Как пояснил Юрий Фролов, такая ситуация складывается в том числе и из-за федерального законодательства. По его словам, если до 30 числа человек не передает показания счётчика, а до 10-го числа следующего месяца не платит, то, естественно, «включается карательный механизм — нормативное начисление плюс пени».

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Такой подход губернатор счёл неверным, назвав систему организации платежей и сверки в «Газпром межрегионгаз Астрахань» самой утяжелённой из всех генерирующих компаний. Он также указал и на отсутствие комфортного предоставления возможности получателям услуги взаимодействовать со специалистами компании.

В свою очередь гендиректор газовой компании заверил, что при получении документов о потреблении газа по счётчику, правильно оформленному и опломбированному, платежи будут пересчитываться.

Проблемы с завышенными счетами привели к тому, что общественники были вынуждены прибегнуть к публичным акциям. Так, 15 марта у здания «Газпром межрегионгаз Астрахань» прошёл одиночный пикет.

Добавим, что обращались за помощью недовольные качеством оказания коммунальных услуг и завышенные расчеты по платежам граждане и к общественникам. На вынужденные многочасовые хождения по кабинетам ООО «Газпром межрегионгаз Астрахань» для выяснения причин завышения в десятки раз платежей за газ пожаловались жители Камызякского района.

Как сообщало ИА REGNUM, крупные счета массово выставили в начале 2017 года. При этом, по словам граждан, за газ они платят ежемесячно, приборы учета сменили и опломбировали вовремя. В основном долг образовывался после того, как собственник жилья делал очередную поверку счетчика, устанавливал пломбу, но ресурсоснабжающая организация долгое время не приходила на приемку. В результате абоненту с этого момента газовики насчитывали долг по так называемому завышенному нормативу.