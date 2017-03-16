Астрахань, 17 марта, 2017, 00:43 — ИА Регнум. В Астраханской области гибель маленького пациента в медицинском учреждении вылилась в уголовное дело. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального следственного управления СКР 17 марта, расследовать инцидент и собирать доказательства будут следователи Икрянинского межрайонного следственного отдела.

George Hodan Суд

Также по теме: Четверо врачей в Астрахани ответят перед судом за смерть ребёнка в больнице

Врачей детской больницы в Астрахани обвинили в гибели ребенка

Отвечать за произошедшее придется врачам Лиманской районной больницы, в приемное отделение которой утром 11 марта 2017 года поступил девятилетний мальчик. У маленького пациента было подозрение на пневмонию.

Через несколько часов состояние ребенка ухудшилось, и его перевели в реанимационное отделение. Здесь мальчику провели интубацию трахеи и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Но, несмотря на предпринятые врачами действия, юный пациент скончался несколько часов спустя.

Предварительная причина смерти мальчика уже названа. Согласно выводам судебно-медицинского эксперта, она наступила от механической асфиксии. Медицинский работник при установке аппарате искусственной вентиляции легких повредил трахеи ребенка, уточнили в СКР.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

Читайте также: В больнице Астрахани умерла шестилетняя девочка — ошибка врачей?

Как сообщало ИА REGNUM, на днях аналогичное уголовное дело уже было направлено в суд. Перед служителями Фемиды за смерть шестилетней пациентки придется ответить врачу-нейрохирургу детской больницы Астрахани Константину Сергину. Дознаватели полагают, что он избрал неверную тактику лечения и своевременно не предотвратил развитие опасного для ее жизни операционного осложнения.