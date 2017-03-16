Джуба, 16 марта, 2017, 21:04 — ИА Регнум. Боевики атаковали гуманитарный конвой в Южном Судане, согласно заявлению Международной организации по миграции (МОМ), 16 марта сообщает Associated Press.

Arsenie Coseac Южный Судан

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В результате нападения погибли два человека, еще три человека получили ранения.

Конвой был атакован 14 марта «неизвестными вооруженными боевиками» в центральной Озёрной провинции, согласно данным МОМ.

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Напомним, в феврале генеральный секретарь ООН Анониу Гетерреш заявил, что населению Южного Судана, Сомали, Йемена и северо-востока Нигерии грозит гуманитарная катастрофа, если Организация Объединённых Наций в ближайшие месяц не получит необходимых средств на проведение гуманитарных операций.