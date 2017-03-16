Москва, 16 марта, 2017, 21:02 — ИА Регнум. О том, что в июле 2017 года начнутся испытания новейшего российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-100 «Премьер», 16 марта, сообщил заместитель министра обороны России Юрий Борисов.

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Чиновник отметил, что непосредственной разработкой комплекса дальнего радиолокационного обнаружения занимается Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Бериева.

Сообщалось, что 26 октября 2016 года прототип А-100 «Премьер» впервые поднялся в воздух.

А-100 «Премьер» — проект нового самолета-разведчика, так называемого «летающего радара», который предназначен для замены устаревших моделей А-50 и А-50У.

Самолеты могут использоваться для управления самолетами при их наведении на цели, а также служить воздушным командным пунктом.

А-100 создается на базе самолета предыдущего поколения А-50. В перспективе планируется перенос оборудования А-100 на базу Ил-76МД-90А.