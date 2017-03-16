Москва, 16 марта, 2017, 20:51 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин провел встречу с митрополитом Московским и всея Руси Русской православной старообрядческой церкви Корнилием. Об этом сегодня, 16 марта, сообщает пресс-служба Кремля.

Kremlin.ru Встреча Владимира Путина с Митрополитом Московским и всея Руси Русской православной старообрядческой церкви Корнилием

Как рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, на подобных встречах глава государства обсуждает с главами конфессий вопросы, связанные с жизнью конфессии, её деятельностью.

Он также добавил, что на этих встречах российский лидер обсуждает перспективы развития конфессии.

Напомним, в январе 2017 года глава Русской православной старообрядческой церкви митрополит Корнилий направил депутатам Госдумы письмо с просьбой посодействовать в возвращении храмов, проданных в начале 90-х годов сторонним организациям.