Бухарест, 16 марта, 2017, 20:44 — ИА Регнум. Россия реализует свой сценарий в Европе, направленный на расширение своего влияния на запад, восстановление контроля над постсоветскими республиками, отдаление ЕС от США и получение Россией доминирующего положения на европейском континенте. Об этом заявил в интервью румынскому изданию Romania Libera советник министра иностранных дел Польши, член Национального совета по развитию при президенте Польши, профессор Пшемыслав Журавский вель Граевский.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Русские идут

Комментируя тезис о том, что и в США появился президент с «довольно противоречивыми взглядами в отношении Путина и России», польский эксперт сказал, что «в большей степени важно то, чего хочет Москва, а она не желает иметь хороших отношений с Америкой». «Румынии и Польши не очень касается, что говорят в США, нам важно, что Вашингтон сделал для этого региона. И это наглядно видно: он увеличил число солдат на местах и добился увеличения оборонных бюджетов. И мы крайне счастливы этому факту», — сказал он.

Пшемыслав Журавский вель Граевский уверен, что Россия в лице «клана силовиков» заинтересована «сохранить Молдавию и Грузию под контролем Москвы». Инструментами России в этой политике, по его словам, являются Приднестровье, Абхазия и Южная Осетия.

«Россия хотела бы переместить границы и включить в себя Бессарабию, Украину и Белоруссию, но это можно было бы осуществить только на следующем этапе игры. На данный момент Москва работает только на их дестабилизацию. Так же, как она работает над отдалением ЕС от США. С этой точки зрения идея разноскоростной Европы отлично послужила бы российским интересам. ЕС с разными скоростями будет руководиться недемократически, путем диктата крупных держав, где периферийные страны будут вынуждены молчать. Вполне вероятно, что может состояться такая система, как на Венском конгрессе (1814−1815). Европейские державы, включая Россию, будут принимать важные решения без США. Россия станет самой главной страной на континенте. Немецкий и французский антиамериканизм будет поощряться, эти две страны будут доминировать в ЕС, и они заключат сделку с Россией. Таков сценарий русских», — уверяет польский эксперт.

Комментируя тезис румынского журналиста о том, что нынешние власти в Бухаресте стали куда осторожнее относиться к критике в адрес России, Граевский сказал, что не очень знаком с курсом румынской внешней политики. «Но мы считаем, что у России есть только вассалы и враги. Румыния выбирает, кем именно она хочет быть», — добавил он.

Советник польского МИДа рассказал, что в Польше проводится глубокая «чистка госучреждений». «Мы обнаружили агентов влияния, работающих на Россию, которые выжили на протяжении 26 лет после падения коммунизма. Они были очень активны в общественной жизни, в средствах массовой информации, в бизнесе, судебной системе, армии. Сейчас все закончилось. Но Россия пытается, используя в том числе молодых националистов, возродить исторические конфликты, которые были у Польши со своими соседями, например Украиной», — заявил он.

В заключение Пшемыслав Журавский вель Граевский сказал, что Польша нуждается в поддержке Румынии в том, что касается противодействия «российской пропаганде». «Есть идея, которая сейчас обсуждается и будет впоследствии реализована, это создание Вышеградского телевидения (Vișegrad TV), чтобы влиять на западное общественное мнение. Нам нужна Румыния в этом проекте, потому что нам ближе взгляды Румынии, чем даже Венгрии, Словакии и Чехии», — подвел итог польский советник.