«У России есть только вассалы и враги»: Польша сделала выбор и ждет Румынию
Бухарест, 16 марта, 2017, 20:44 — ИА Регнум. Россия реализует свой сценарий в Европе, направленный на расширение своего влияния на запад, восстановление контроля над постсоветскими республиками, отдаление ЕС от США и получение Россией доминирующего положения на европейском континенте. Об этом заявил в интервью румынскому изданию Romania Libera советник министра иностранных дел Польши, член Национального совета по развитию при президенте Польши, профессор Пшемыслав Журавский вель Граевский.
Комментируя тезис о том, что и в США появился президент с «довольно противоречивыми взглядами в отношении Путина и России», польский эксперт сказал, что «в большей степени важно то, чего хочет Москва, а она не желает иметь хороших отношений с Америкой». «Румынии и Польши не очень касается, что говорят в США, нам важно, что Вашингтон сделал для этого региона. И это наглядно видно: он увеличил число солдат на местах и добился увеличения оборонных бюджетов. И мы крайне счастливы этому факту», — сказал он.
Пшемыслав Журавский вель Граевский уверен, что Россия в лице «клана силовиков» заинтересована «сохранить Молдавию и Грузию под контролем Москвы». Инструментами России в этой политике, по его словам, являются Приднестровье, Абхазия и Южная Осетия.
«Россия хотела бы переместить границы и включить в себя Бессарабию, Украину и Белоруссию, но это можно было бы осуществить только на следующем этапе игры. На данный момент Москва работает только на их дестабилизацию. Так же, как она работает над отдалением ЕС от США. С этой точки зрения идея разноскоростной Европы отлично послужила бы российским интересам. ЕС с разными скоростями будет руководиться недемократически, путем диктата крупных держав, где периферийные страны будут вынуждены молчать. Вполне вероятно, что может состояться такая система, как на Венском конгрессе (1814−1815). Европейские державы, включая Россию, будут принимать важные решения без США. Россия станет самой главной страной на континенте. Немецкий и французский антиамериканизм будет поощряться, эти две страны будут доминировать в ЕС, и они заключат сделку с Россией. Таков сценарий русских», — уверяет польский эксперт.
Комментируя тезис румынского журналиста о том, что нынешние власти в Бухаресте стали куда осторожнее относиться к критике в адрес России, Граевский сказал, что не очень знаком с курсом румынской внешней политики. «Но мы считаем, что у России есть только вассалы и враги. Румыния выбирает, кем именно она хочет быть», — добавил он.
Советник польского МИДа рассказал, что в Польше проводится глубокая «чистка госучреждений». «Мы обнаружили агентов влияния, работающих на Россию, которые выжили на протяжении 26 лет после падения коммунизма. Они были очень активны в общественной жизни, в средствах массовой информации, в бизнесе, судебной системе, армии. Сейчас все закончилось. Но Россия пытается, используя в том числе молодых националистов, возродить исторические конфликты, которые были у Польши со своими соседями, например Украиной», — заявил он.
В заключение Пшемыслав Журавский вель Граевский сказал, что Польша нуждается в поддержке Румынии в том, что касается противодействия «российской пропаганде». «Есть идея, которая сейчас обсуждается и будет впоследствии реализована, это создание Вышеградского телевидения (Vișegrad TV), чтобы влиять на западное общественное мнение. Нам нужна Румыния в этом проекте, потому что нам ближе взгляды Румынии, чем даже Венгрии, Словакии и Чехии», — подвел итог польский советник.