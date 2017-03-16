Триполи, 16 марта, 2017, 20:39 — ИА Регнум. Турецкое грузовое судно затонуло у побережья Ливии, несколько членов экипажа пропали без вести, 16 марта сообщает Reuters.

ru.torange.biz Тонущий корабль

Грузовое судно, перевозившее строительные материалы, затонуло в трех-пяти километрах от северо-западного города Мисрата.

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Представители береговой охраны Ливии заявили, что шесть членов экипажа были спасены.

«Мы по-прежнему продолжаем поиски семерых членов экипажа турецкого судна. К сожалению, плохая погода мешает работе береговой охраны», — заявил представитель береговой охраны Ливии Реда Исса.

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Все члены экипажа являлись гражданами Турции. Причины происшествия пока не установлены.