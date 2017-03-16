Тбилиси, 16 марта, 2017, 20:32 — ИА Регнум. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили в рамках рабочего визита в Баку встретился с президентом Черногории Филипом Вуяновичем. По информации пресс-службы президеента Грузии, на встрече были рассмотрены вопросы двусторонних отношений, перспективы дальнейшего развития сотрудничества в сферах политики и экономики и вопросы безопасности.

President.gov.ge Георгий Маргвелашвили и Филипп Вуянович

Георгий Маргвелашвили поблагодарил черногорского коллегу за поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии. Он пригласил Филипа Вуяновича посетить с визитом Грузию.

На встрече присутствовали начальник администрации президента Грузии Георгий Абашишвили, секретарь Совета национальной безопасности Давид Раквиашвили, секретарь президента по внешним отношениям Тенгиз Пхаладзе и посол Грузии в Азербайджане Теймураз Шарашенидзе.