Тбилиси, 16 марта, 2017, 20:29 — ИА Регнум. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили в рамках начавшегося 16 марта его рабочего визита в Баку встретился с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым. По информации пресс-службы президента Грузии, на встрече были рассмотрены вопросы двусторонних отношений, перспективы их дальнейшего углубления, совместные проекты, связанные с энергобезопасностью.

President.gov.ge Георгий Маргвелашвили и Ильхам Алиев

Как заявил Георгий Маргвелашвили, Грузия заинтересована в дальнейшем развитии сотрудничества в сфере энергетики, так как Грузия является как потребителем азербайджанских энергоресурсов, так и надежной для их транзита страной. Он отметил узловую роль проекта Южного газового коридора, который содействует усилению безопасности не только в регионе, но и во всей Европе.

Президенты обратили особое внимание на развитие торгово-экономических связей и подчеркнули, что потенциал в этом направлении еще до конца не освоен и имеется возможность значительного роста грузооборота между двумя странами. В числе других вопросов обсуждались и вопросы сотрудничества в сферах туризма и культуры.

Президент Грузии поблагодарил азербайджанского коллегу за поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии, а также за поддержку Азербайджаном ежегодной резолюции ООН в связи со статусом беженцев и вынужденно перемещенных лиц из Абхазии и Южной Осетии.

Главы обоих государств подчеркнули, что вопросы территориальной целостности Грузии и конфликт в Нагорном Карабахе должны решаться в соответствии с принципами международного права.

В конце встречи Георгий Маргвелашвили отметил, что сохранение мира и стабильности в регионе имеет значение для полноценного развития обоих государств и для осуществления транспортно-энергетических проектов мирового значения.