Москва, 16 марта, 2017, 20:35 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что внутриправительственные дискуссии по тем или иным вопросам не нужно выносить на обсуждение публики до принятия конкретных решений. Такое заявление Путин сделал сегодня, 16 марта, в ходе своего выступления на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РССП).

Kremlin.ru Владимир Путин и Александр Шохин на пленарном заседании съезда РСПП

Когда речь зашла об изменениях в налоговой системе, Путин заявил, что этот вопрос совсем недавно обсуждался в правительстве, и там нет никаких решений, в связи с чем его рано выносить на суд общественности.

«Я об этом вчера или позавчера поговорил, а вы уже здесь рассказываете — это говорит о том, что у нас продолжаются утечки», — возмутился президент.

Он отметил, что любые утечки порождают ненужные ожидания или тревоги, а это негативные явления.

«Вопрос не в дискуссии на профессиональном уровне — она, конечно, должна быть открытой. Вопрос в том, что я, например, считаю преждевременным обсуждение этого в СМИ, пока нет общего решения, в том числе, выработанного вместе с вами», — пояснил российский лидер.

Он также напомнил, что российские власти стимулируют дискуссии на профессиональном уровне, чтобы решение тех или иных вопросов было наиболее эффективным.

Напомним, ранее сегодня глава РСПП Александр Шохин раскрыл журналистам содержание своей беседы с Путиным имевшей место 19 декабря 2016 года. Шохин тогда спросил главу государства — возможно ли формирование нового правительства России и могут ли в него войти видные бизнесмены. В качестве примера Шохин привел нового президента США Дональда Трампа, который сформировал свой кабинет в том числе из бизнесменов.

На это Путин ответил Шохину, что идею о назначении бизнесменов министрами он не отвергает, но вопрос о новом правительстве надо будет ставить в период президентской кампании, которая ещё не началась.

«Еще неизвестно, кто будет президентом новым России», — привел слова Путина Шохин.