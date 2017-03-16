Тбилиси, 16 марта, 2017, 20:23 — ИА Регнум. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили в рамках начавшегося 16 марта его рабочего визита в Баку принял участие в открытии V глобального форума «Будущее международных отношений: власть и интересы».

President.gov.ge Выступление Георгия Маргвелашвили

По информации пресс-службы президента Грузии, Георгий Маргвелашвили выступил на открытии форума и обратился к его участникам — бывшим и действующим лидерам более 50 стран мира. В своей речи он обратил особое внимание на стоящие перед миром и регионом угрозы.

В частности, президент Грузии говорил о таких глобальных угрозах, как терроризм и экстремизм, вооруженные конфликты и гибридные войны. Он отметил значение глобализации, которая, по оценке Георгия Маргвелашвили создает каждому государству возможность участия в общем сотрудничестве и получения от него пользы.

Президент Грузии не обошел стороной и вопрос грузино-российских отношений и заявил, что после восстановления независимости Грузия неоднократно оказывалась «перед лицом исходящих от России угроз», кульминацией которых стала «незаконная аннексия территорий Грузии». Георгий Маргвелашвили заострил внимание участников форума на последних «незаконных», по его оценке, действиях России в «оккупированных регионах».

«Зоны влияния больших стран и агрессивная политика в отношении соседних государств должны быть неприемлемыми для мирового сообщества», — заявил Маргвелашвили.