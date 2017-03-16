Нижний Новгород, 16 марта, 2017, 20:22 — ИА Регнум. Собственник здания по ул. Горького №74 в Нижнем Новгороде (дом, где «в людях» жил будущий писатель Максим Горький) получил требование остановить ремонт до проведения проверки, которое намерено организовать Управление государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области.

Андрей Репин От дома, где жил М. Горький, остались только стены

По мнению членов рабочей группы, состоящей из депутатов областного Законодательного собрания, среди объектов, связанных с именем писателя, именно этот дом сильнее всего пострадал от рук новых собственников. В рамках т.н. ремонта строители снесли все внутренние перегородки в доме, оставив целыми только наружные стены.

Проверка объекта должна состояться 24 — 28 марта 2017 года.

Кроме того, Управление государственной охраны объектов культурного наследия начало готовить документы для согласования с прокуратурой Нижегородской области внеплановой выездной проверки в отношении УК «Твой дом», которая содержит ОКН на улице Короленко, №11 (дом, в котором жил писатель в 1900 — 1901 годах).

Управление государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области пока не выявило нарушений законодательства об охране ОКН, расположенных в черте Нижнего Новгорода и связанных с именем писателя А. М. Горького, чей 150-летний юбилей будет отмечаться в 2018 году.

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Андрей Репин Памятнику м. Горькому давно необходим ремонт

Также в управлении подтвердили, что памятник М. Горькому на площади его же имени действительно нуждается в ремонтно-реставрационных работах, решение о проведении которых уже принято. В 2017 году из федерального бюджета на эти цели будет выделено 2,955 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, на сегодня судьба дома в Нижнем Новгороде, в котором «в людях» жил будущий писатель Максим Горький, находится под вопросом. В 2014 году на аукционе дом был продан 6,9 млн рублей. Вместе с домом новый владелец получил земельный участок площадью 605 кв. метров, являющийся территорией музея.

Андрей Репин Дом с участком земли в центре Нижнего Новгорода достался новом владельцу по цене двухкомнатной квартиры

В настоящее время в доме полным ходом идут ремонтные работы. Снесены все внутренние перегородки и перекрытия, от дома остались только стены.

Также нижегородские градозащитники озабочены судьбой Арестантской роты — комплекса деревянных классицистических зданий, расположенных в центре Нижнего Новгорода по соседству с домом Киршбаума — музеем-квартирой Горького. Ранее комплекс обладал статусом объекта культурного наследия и входил в охранную зону музея-квартиры Горького, но в 2011 году был лишен статуса ОКН, а затем выведен из охранной зоны музея.

Андрей Репин Дому Киршбаума, где расположена музей-квартира М. Горького пока ничего не угрожает, но соседние уникальные дома под угрозой сноса

Градозащитники полагают, что этим зданиям может грозить снос.

Одновременно с этим в Нижнем Новгороде планируется распродать еще ряд объектов культурного наследия. Администрацией города составлен список ОКН, которые будут проданы инвесторам за 1 рубль. Инвесторы обязаны будут полностью восстановить здания за свой счет.