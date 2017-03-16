Тбилиси, 16 марта, 2017, 20:20 — ИА Регнум. Россия зажгла зеленый свет имплементации договора о мониторинге грузооборота на грузино-российской границе, пишет грузинское издание «Резонанси», ссылаясь на информацию, полученную от специального представителя премьер-министра Грузии в вопросах взаимоотношений с Россией Зураба Абашидзе.

DILIN Российско-абхазская граница

Речь идет о том соглашении, к которому пришли и которое подписали Грузия и Россия в рамках переговоров о вступлении России в ВТО. По этому соглашению, мониторинг оборота грузов на контрольно-пропускных пунктах на реке Псоу в Абхазии и у Рокского тоннеля в Южной Осетии должна осуществлять швейцарская компания. Хотя договор и был заключен несколько лет назад, до мониторинга дело пока не дошло, но по информации «Резонанси», окончательная картина в этом вопросе прояснится уже к концу марта.

«Швейцарцы активно участвуют в этом процессе, и где-то к концу месяца выяснится, какую картину мы получим, и мы будем знать, когда будут оформлены контракты», — сообщил автору статьи Зураб Абашидзе.

Со ссылкой на заместителя министра иностранных дел России Григория Карасина издание сообщает, что речь идет о трех коридорах: один стартует в Сочи и остановится в Зугдиди, второй возьмет начало в Северной Осетии, у села Нар и завершится в Гори, а третий пункт планируется открыть в Верхнем Ларсе.

Комментируя изданию эти информации, грузинский эксперт Мамука Арешидзе отметил, что Грузии имплементация этого договора лишь запишет политические очки, но объективно никаких серьезных результатов стране он не принесет.

«Согласно договору, все грузы, которые будут поступать на оккупированные территории, подлежат проверке. Но мы этим лишь запишем себе политические очки, а, говоря объективно, какого-то особого результата не получим. Просто с политической точки зрения будет подчеркнуто, что эти территории незаконны, и исходя из этого проводится проверка грузов», — пояснил Арешидзе.