Куала-Лумпур, 16 марта, 2017, 20:22 — ИА Регнум. Власти Малайзии усилили профилактические меры, направленные на борьбу с распространением вируса птичьего гриппа, на северо-востоке страны, 16 марта сообщает Associated Press.

ru.torange.biz Птичий грипп

Предпринимаются дополнительные меры, чтобы остановить распространение высоковирулентного вируса H5N1 в штате Келантан.

В данный момент вирус обнаружен в 20 населенных пунктах, заявил представитель местной администрации Че Абдуллах Мат Нави.

Ситуация пока не является чрезвычайной, поскольку среди людей не было зарегистрировано случаев заражения вирусом H5N1, добавил Че Абдуллах Мат Нави.

Напомним, вспышка птичьего гриппа была обнаружена в штате Келантан 6 марта. С момента обнаружения вируса отбраковали около 24 тыс. птиц.

За последние десять лет из-за вируса H5N1 в мире погибли сотни человек, согласно данным Всемирной организации здравоохранения.