Тбилиси, 16 марта, 2017, 20:17 — ИА Регнум. На 1281 заседании Комитета заместителей министров Совета Европы, которое прошло 15 марта, в числе других был рассмотрен вопрос «Совет Европы и конфликт в Грузии». По информации МИД Грузии, постпред Грузии в Совете Европы сделал на заседании заявление о ситуации на «оккупированных территориях» и представил четвертый ежеквартальный отчет министерства иностранных дел, который охватывает период с октября по декабрь 2016 года.

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Особое внимание представитель Грузии уделил фактам закрытия пропускных пунктов между Грузией и Абхазией, запланированному в Южной Осетии референдуму и проведенным в Абхазии парламентским выборам. По оценке грузинской делегации, эти действия грубо нарушают права и свободы местного населения, в том числе ограничивают свободу передвижения, доступность образования и здравоохранения, нарушают личную и семейную жизнь и способствуют полной изоляции населения этих регионов.

В рамках обсуждения этого вопроса заявления в поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии сделали представители Евросоюза и делегации 12 стран-членов Совета Европы. Они выразили беспокойство происходящими в «оккупированных регионах» событиями, осудили состоявшиеся в Абхазии 12 марта выборы и призвали Россию к уважению норм международного права и выполнению своих международных обязательств, сказано в сообщении МИД Грузии.