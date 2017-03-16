Санкт-Петербург, 16 марта, 2017, 20:21 — ИА Регнум. Петербургский дизелестроительный завод «Звезда» нарастил темпы производства силовых установок для малых ракетных кораблей проекта 22 800 «Каракурт», увеличив численность работников, сообщает портал FlotProm со ссылкой на заявление гендиректора предприятия Павла Плавника.

Минобороны России Эскиз малого ракетного корабля проекта 22800

Павел Плавник сообщил, что за семь последних месяцев к 350 станочникам производства добавились еще порядка 100 специалистов, которым организовано необходимое материально-техническое обеспечение.

В итоге объемы производства на предприятии выросли на 30%, что дает уверенность в своевременном выполнении заказов Минобороны России на силовые установки для малых ракетных кораблей проекта 22 800 «Каракурт».

Напомним, в сентябре 2016 года, некоторые СМИ сообщали, что петербургский завод «Звезда» отстает от оговоренного графика производства силовых установок для «Каракуртов».

Необходимость ускорения темпов их производства вызвана также тем, что дизельные двигатели для кораблей проекта 22 800 «Каракурт» в России производит только завод «Звезда».

Стоит отметить, что с августа 2016 года Минобороны России подписало контракты с Зеленодольским судостроительным заводом и заводом «Пелла» на строительство в общей сложности двадцати трех кораблей проекта 22 800 «Каракурт».

Справка:

Малые ракетные корабли проекта 22 800 «Каракурт» вооружаются ударным ракетным комплексом «Калибр-НК», 76-мм или 100-мм артиллерийской установкой, а также зенитным ракетно-пушечным комплексом. Водоизмещение кораблей достигает 800 тонн. Они способны развивать скорость до 30 узлов, а автономность их действий составляет не менее 15 суток.