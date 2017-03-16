Батуми, Грузия, 16 марта, 2017, 20:03 — ИА Регнум. Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили 15 марта вечером за неофициальным ужином встретился с турецким коллегой Бинали Йылдырымом, который на несколько часов посетил Батуми.

Gov.ge Георгий Квирикашвили и Бинали Йылдырым

По информации пресс-службы правительства Грузии, на встрече обсуждались позитивная динамика грузино-турецкого стратегического сотрудничества, работы по подготовке второго заседания Совета по грузино-турецкому стратегическому сотрудничеству, которое пройдет в этом году. Георгий Квирикашвили выразил готовность проведения этого заседания в Грузии, отметив при этом, что одновременно оно будет посвящено 25-летию установления дипломатических отношений между двумя странами.

Премьер Турции еще раз подтвердил поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии и пригласил Георгия Квирикашвили на саммит, посвященный 25-летию Организации Черноморского экономического сотрудничества, который пройдет 22 мая в Стамбуле.

До встречи с турецким коллегой грузинский премьер осмотрел новую базу для регбистов в Батуми, строительство которой профинансировал основанный экс-премьером Грузии Бидзиной Иванишвили фонд «Карту», что обошлось ему в 7,5 миллиона лари.

Георгий Квирикашвили еще раз прокомментировал события, происходившие в Батуми 11 марта вечером и в ночь на 12 марта. По его оценке, грузинское государство проявило свою человечность, не растоптав и не унизив людей при разгоне митинга так, как это делали прежние власти.

Он подчеркнул, что следствие продолжается, и все, кто участвовал в акции, так и их подстрекатели обязательно будут наказаны. Заявления и обвинения оппозиции в связи с событиями в Батуми премьер назвал спекуляциями и подчеркнул, что на возникшие 11 марта вызовы государство дало достойный ответ.

«Начиная с вечера, когда ситуация обострилась, мы все держали руку на пульсе, и я в том числе, и я лично беру на себя ответственность за то, как достойно справилось грузинское государство с большим вызовом. Я поговорил с главой правительства Аджарии Зурабом Патарадзе, который был очень взволнован этими событиями и в тот период летел из Стамбула. Мы договорились, что он обратится к министру внутренних дел, и тех шестерых, из-за которых это все началось, и поводом ареста которых воспользовалась часть политиков для разжигания страстей в народе, будут освобождены. Их освободили, и первый заряд был погашен. Мы терпеливо ждали, когда все успокоится, и только тогда, когда остались несколько десятков человек, которые перешли к абсолютному вандализму, подключили спецназ. Это было целенаправленное, правильное решение. Правительство Грузии проявило свою человечность, показало, что для него самое важное — это человек», — заявил премьер-министр в Батуми. По его же оценке, прямым подстрекательством народа к беспорядкам занималось «Национальное движение», которое в связи с событиями в Батуми пыталось мобилизовать людей в Тбилиси, Рустави, Кутаиси, но у него ничего не получилось, так как народ его не поддержал.