Воронеж, 16 марта, 2017, 20:04 — ИА Регнум. Соглашение о намерениях о сотрудничестве между правительством Воронежской области и министерством продовольствия, сельского и лесного хозяйства Федеральной земли Бавария подписано 16 марта. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона, подписи под документом поставили губернатор Воронежской области Алексей Гордеев и министр продовольствия, сельского и лесного хозяйства Федеральной земли Бавария Хельмут Бруннер.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Подсолнухи

Сегодня, 16 марта, глава Воронежской области в Москве встретился с премьер-министром Федеральной земли Бавария Хорстом Зеехофером. На встрече обсуждалось развитие сотрудничества регионов. По мнению воронежского губернатора, у Баварии как одного из самых развитых регионов Германии можно заимствовать не только высокие технологии в сельском хозяйстве, но и правильный патриотичный подход к пониманию того, что сельские территории — основа нации.

«Есть такая фраза — «в городах живет население, а в селах живет народ». Именно там сохраняются культурные традиции и самоидентификация народа. У Баварии здесь есть чему поучиться: у них работает программа обновления деревень, создания такого уровня и качества жизни, чтобы оставалась молодежь и закреплялись кадры», — сказал глава Воронежской области.

Сегодня же губернатор встретился с министром продовольствия, сельского и лесного хозяйства Федеральной земли Бавария Хельмутом Бруннером — темой стало развитие аграрного сектора. По мнению губернатора, наиболее актуальными направлениями взаимодействия между российским и немецким регионами сегодня являются профессиональное образование и развитие сельских территорий. Алексей Гордеев отметил, что Воронежская область в части поддержки местного самоуправления заимствует опыт Баварии.

Алексей Гордеев и Хельмут Бруннер подписали соглашение о намерениях о сотрудничестве между правительством Воронежской области и министерством продовольствия, сельского и лесного хозяйства Федеральной земли Бавария. Документ, рассчитанный на три года, предусматривает сотрудничество как в сферах животноводства и растениеводства, так и взаимодействия в части профессионального аграрного образования и прикладных аграрных исследований, развития сельских территорий и сельского туризма.