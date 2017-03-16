Салехард, 16 марта, 2017, 20:04 — ИА Регнум. На Ямале необычайно выросла популяция белых сов. Зарубежные ученые выразили опасения в уязвимости этих пернатых перед происходящими изменениями климата, сообщила корреспонденту ИА REGNUM сотрудник Научного центра изучения Арктики Татьяна Константинова.

Commons.wikimedia.org Белая сова

В городе Милтоне (США) 25 исследователей из северных стран планеты обменялись новейшими данными об экологии белой совы. Заместитель директора Арктического научно-исследовательского стационара Института экологии растений и животных УрО РАН, кандидат биологических наук Александр Соколов представил информацию, которую его коллеги из Канады, США, Скандинавских стран и Гренландии признали уникальной.

Соколов напомнил, что на острове Белом в 2015 году на одном из обследуемых участков ученые насчитали 150 особей белых сов. Причиной такого скопления птиц стал супер-пик численности леммингов (мышевидных грызунов), а также присутствие других хищников — средних поморников, которые являются основой рациона белых сов. Ученые выразили опасения в уязвимости белой совы перед происходящими изменениями климата, что сказывается на уменьшении численности леммингов.

На встрече также были представлены новейшие данные о спутниковом слежении за белыми совами. За три года несколько десятков белых сов были помечены в Норвегии и Канаде, причем в Канаде как на местах размножения, так и на местах зимовок в прериях Саскачевана. Ученые особенно отметили важность мечения и изучения миграций белых сов в пределах российского сектора Арктики от Ямала на западе до дельты Лены на востоке, так как этот район остается наименее изученным.

Белая сова — редкая, самая крупная птица из отряда совообразных в тундре. Голова круглая, радужина глаз ярко-жёлтая. Является активным хищником — основу её питания составляют мышевидные грызуны, в первую очередь лемминги. За год одна сова съедает более 1600 леммингов. Ловит также зайцев, пищух, мелких хищников (горностай), птиц (белых куропаток, гусей, уток), не пренебрегает рыбой. Является символом ямальского города Нового Уренгоя.