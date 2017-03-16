Киев, 16 марта, 2017, 20:01 — ИА Регнум. На Донетчине и Луганщине не стихают позиционные бои с применением тяжелой артиллерии, минометов, бронетехники и стрелкового вооружения. Об этом 16 марта заявляют: заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, спикер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко и спикер пресс-центра штаба «АТО», полковник ВСУ Александр Мотузяник, передает ИА REGNUM.

U.S. Army Europe Images Литовский военный инструктор обучает солдат ВСУ

Так, по словам начальника управления НМ ДНР Басурина, за прошедшие сутки в результате ведения боевых действий погиб один боец армии ДНР. «Потери среди военнослужащих ДНР: один убитый в результате огня из стрелкового оружия», — сказал Басурин.

По его словам, обстановка в регионе остается напряженной, за сутки зафиксировано 80 нарушений режима прекращения огня со стороны ВСУ. «Наиболее интенсивному огневому воздействию противника с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения подверглись населенные пункты: Зайцево, Горловка, Ясиноватая, Спартак, Докучаевск и Петровский район Донецка. Всего обстрелам со стороны ВСУ подверглось 17 населенных пунктов республики, по которым применялась артиллерия калибра 152 и 122 мм, танки, минометы 120 мм и 82 мм, БМП, БТРы, зенитные установки, гранатометы и стрелковое оружие. В результате обстрелов со стороны ВСУ получили повреждения десять домов, из них: шесть в Никитовском районе Горловки, два в Докучаевске по ул. Ватутина, 15 и Дружбы, 40, два дома в поселке Октябрь по адресу переулок Звездный, 5 и 9, а также повреждения получили железнодорожные пути на перегоне Масурыкина и Руднева в районе 148 км, пикет №4», — сказал Басурин.

Он сообщил, что разведка ВС ДНР продолжает фиксировать концентрацию сил и средств противника в зоне «АТО». «Так, отмечено прибытие в район населенного пункта Гранитное (0,5 км до линии соприкосновения) и размещение до танковой роты из состава 30 ОМБР; в районе Артемовска установлено прибытие личного состава 40 ОМПБ «Кривбасс» — предположительно, для поддержки активистов блокады Донбасса», — добавил Басурин.

Он считает, что перемещения разномастных радикальных добровольческих подразделений у линии соприкосновения действуют на нервы военнослужащим ВСУ. «Это связано с неадекватностью и неподконтрольностью радикальных националистов, которые могут совершить обстрел любой подвижной цели, будь то гражданский автотранспорт в районе КПП Октябрьское, по которому вчера был открыт минометный огонь, или итальянский журналист Бьянчи Маурицио, попавший под обстрел в районе населенного пункта Спартак. Последний факт имеет видеоподтверждение, и мировое сообщество может в очередной раз убедиться в нарушении украинской стороной режима прекращения огня. В этой связи мы не исключаем увеличения количества обстрелов или конфликтов между военнослужащими ВСУ и бойцами националистических подразделений, которые могут заканчиваться потерями среди личного состава… Так, из-за паранойи в подразделениях ВСУ националисты начали избивать своих сослуживцев из-за подозрений в сепаратизме. Количество госпитализированных уже идет на десятки. Свежим примером является избиение четырьмя националистически настроенными бойцами ВСУ своего сослуживца за то, что он родом из Донбасса. В результате этой драки пострадавший попал в госпиталь в Часов Яр с сотрясением мозга», — рассказал Басурин.

Кроме того, спикер НМ ЛНР Марочко заявил, что в Донбассе иностранные инструкторы из Прибалтики, Польши и Канады обучают военнослужащих ВСУ диверсионно-разведывательной и минно-подрывной деятельности, а также тактике ведения боя в городских условиях.

«Украинское правительство продолжает прибегать к услугам дорогостоящих зарубежных наемников. По имеющейся информации, в 10 км и от н.п. Боровское в районе Северодонецка, на базе одного из пионерских лагерей находятся военные инструкторы из Прибалтики и Польши, которые обучают военнослужащих ВСУ тактике ведения боя в городских условиях, а также ведению минно-подрывной деятельности. Также военные инструкторы из Канады обнаружены в районе села Бобровое, где проводят на территории домов отдыха обучение украинских военнослужащих ведению диверсионно-разведывательной деятельности», — рассказал Марочко.

По его словам, «стало известно о прибытии в населенный пункт Новоайдар подразделения численностью до 60 человек, общающихся между собой на английском языке». «В ближайшее время эти военнослужащие могут быть переброшены к линии соприкосновения войск с целью ведения диверсионно-разведывательной деятельности. В связи с этим призываем наших граждан к бдительности. Данные факты говорят о том, что украинское военное руководство не намерено соблюдать достигнутые соглашения о сохранении режима прекращения огня и предпринимает все для дальнейшей эскалации конфликта на юго-востоке Украины», — считает Марочко.

В то же время пресс-служба Народной милиции ЛНР сообщает, что сегодня ночью украинские войска обстреляли н.п. Ирмино. В результате обстрела повреждения получили газопровод и четыре линии электропередачи. «По предварительной информации Стахановского ГУ МЧС ЛНР, 16 марта примерно с 00.00 до 00.30 Ирмино подверглось артиллерийскому обстрелу. В результате артобстрела и разрыва боевого снаряда поврежден газопровод среднего давления d=76 мм и линия электропередачи вдоль технологической дороги, ведущей к ЦОФ, в 100 м от улицы Веселой… На открытой местности между улицами Ягодная и Азовская повреждена линия электропередачи мощностью 6 кВт, в результате чего обесточена насосная станция четвертого подъема ЗФС Стахановского департамента ГУП ЛНР «Лугансквода», — добавили в Народной милиции.

«Жертв и пострадавших среди мирного населения нет», — подчеркнули в Народной милиции.

В свою очередь, 16 марта спикер пресс-центра штаба «АТО» Мотузяник отметил, что за минувшие сутки в результате боевых действий погибших в рядах украинских войск нет, четверо военных получили ранения и травмы.

При этом на Донецком направлении войска ДНР ведут огонь по всей линии фронта. Районами наибольшей боевой активности остается Авдеевка с ее окрестностями, где в результате очередного обстрела, был поврежден частный дом. Мотузяник отметил, что ВС ДНР из пушек 152-го калибра «обстреляли тыловой район — село Клещеевка, выпустив около 80 снарядов». «Пять артиллерийских снарядов выпустили по нашим позициям в Новобахмутовке. На Светлодарской дуге, Горловском периметре и в районе донецкого аэропорта противник широко применял легкое вооружение, и периодически — минометы», — добавил Мотузяник.

Полковник отметил, что на Мариупольском направлении ВС ДНР дважды открывали огонь из стрелкового оружия в Марьинке, трижды — в Красногоровке, выпустив по несколько мин в сторону украинских военных. Далее на юг было абсолютно спокойно в течение суток, за исключением кратковременного обстрела с вооружения на БМП в районе Старогнатовки. «На восточных подступах к Мариуполю враг открывал огонь в течение целых суток. Трижды «российско-оккупационные войска» обстреляли из минометов наши позиции в Водяном, один артиллерийско-минометный обстрел произошел в Павлополе. В Гнутовом в результате вражеского обстрела были повреждены четыре дома», — уточнил спикер Минобороны.

Он также проинформировал, что на Луганском направлении боевые действия происходили в Попаснянском и Новоайдарском районах. «Самыми горячими точками остаются Троицкое, окрестности Попасной и Крымское. И днем, и ночью на этих рубежах враг широко применял минометы, выпустив в течение суток более 140 мин. Восемь артиллерийских снарядов выпустили по Новозвановке и Крымскому», — резюмировал Мотузяник.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 марта источник в оперативном командовании НМ ДНР проинформировал, ночью украинские силовики совершили минометный обстрел территории контрольно-пропускного пункта «Майорск» (окраина Горловки, Донетчина). «В половине второго ночи украинские военные открыли минометный огонь по КПП «Майорск». С их позиций было выпущено 18 мин калибра 82 мм», — уточнил собеседник.

На момент обстрела гражданского транспорта на КПП не было, пострадавших среди гражданского населения нет.

Напомним, 1 марта 2017 года в Минске участники Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по мирному урегулированию конфликта в Донбассе согласовали проведение 7 марта отвода сил и средств из района Станицы Луганской (Луганщина, под контролем ВСУ). Тем не менее отвод сил и средств был сорван. Ранее, 21 сентября 2016 года в Минске было подписано Рамочное соглашение о разведении сил и средств в Донбассе. Согласно документу противоборствующие стороны должны были начать отвод сил и средств вблизи трех населенных пунктов. 1 и 7 октября 2016 года подразделения ВСУ, ДНР и ЛНР провели отвод сил в районах Золотого (Луганщина) и Петровского (Донетчина). У Станицы Луганской (Луганщина) противоборствующие стороны так и не развели войска.