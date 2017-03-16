Военный Донбасс: На фронт прибыли военные из Прибалтики, Польши и Канады
Киев, 16 марта, 2017, 20:01 — ИА Регнум. На Донетчине и Луганщине не стихают позиционные бои с применением тяжелой артиллерии, минометов, бронетехники и стрелкового вооружения. Об этом 16 марта заявляют: заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, спикер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко и спикер пресс-центра штаба «АТО», полковник ВСУ Александр Мотузяник, передает ИА REGNUM.
Так, по словам начальника управления НМ ДНР Басурина, за прошедшие сутки в результате ведения боевых действий погиб один боец армии ДНР. «Потери среди военнослужащих ДНР: один убитый в результате огня из стрелкового оружия», — сказал Басурин.
По его словам, обстановка в регионе остается напряженной, за сутки зафиксировано 80 нарушений режима прекращения огня со стороны ВСУ. «Наиболее интенсивному огневому воздействию противника с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения подверглись населенные пункты: Зайцево, Горловка, Ясиноватая, Спартак, Докучаевск и Петровский район Донецка. Всего обстрелам со стороны ВСУ подверглось 17 населенных пунктов республики, по которым применялась артиллерия калибра 152 и 122 мм, танки, минометы 120 мм и 82 мм, БМП, БТРы, зенитные установки, гранатометы и стрелковое оружие. В результате обстрелов со стороны ВСУ получили повреждения десять домов, из них: шесть в Никитовском районе Горловки, два в Докучаевске по ул. Ватутина, 15 и Дружбы, 40, два дома в поселке Октябрь по адресу переулок Звездный, 5 и 9, а также повреждения получили железнодорожные пути на перегоне Масурыкина и Руднева в районе 148 км, пикет №4», — сказал Басурин.
Он сообщил, что разведка ВС ДНР продолжает фиксировать концентрацию сил и средств противника в зоне «АТО». «Так, отмечено прибытие в район населенного пункта Гранитное (0,5 км до линии соприкосновения) и размещение до танковой роты из состава 30 ОМБР; в районе Артемовска установлено прибытие личного состава 40 ОМПБ «Кривбасс» — предположительно, для поддержки активистов блокады Донбасса», — добавил Басурин.
Он считает, что перемещения разномастных радикальных добровольческих подразделений у линии соприкосновения действуют на нервы военнослужащим ВСУ. «Это связано с неадекватностью и неподконтрольностью радикальных националистов, которые могут совершить обстрел любой подвижной цели, будь то гражданский автотранспорт в районе КПП Октябрьское, по которому вчера был открыт минометный огонь, или итальянский журналист Бьянчи Маурицио, попавший под обстрел в районе населенного пункта Спартак. Последний факт имеет видеоподтверждение, и мировое сообщество может в очередной раз убедиться в нарушении украинской стороной режима прекращения огня. В этой связи мы не исключаем увеличения количества обстрелов или конфликтов между военнослужащими ВСУ и бойцами националистических подразделений, которые могут заканчиваться потерями среди личного состава… Так, из-за паранойи в подразделениях ВСУ националисты начали избивать своих сослуживцев из-за подозрений в сепаратизме. Количество госпитализированных уже идет на десятки. Свежим примером является избиение четырьмя националистически настроенными бойцами ВСУ своего сослуживца за то, что он родом из Донбасса. В результате этой драки пострадавший попал в госпиталь в Часов Яр с сотрясением мозга», — рассказал Басурин.
Кроме того, спикер НМ ЛНР Марочко заявил, что в Донбассе иностранные инструкторы из Прибалтики, Польши и Канады обучают военнослужащих ВСУ диверсионно-разведывательной и минно-подрывной деятельности, а также тактике ведения боя в городских условиях.
«Украинское правительство продолжает прибегать к услугам дорогостоящих зарубежных наемников. По имеющейся информации, в 10 км и от н.п. Боровское в районе Северодонецка, на базе одного из пионерских лагерей находятся военные инструкторы из Прибалтики и Польши, которые обучают военнослужащих ВСУ тактике ведения боя в городских условиях, а также ведению минно-подрывной деятельности. Также военные инструкторы из Канады обнаружены в районе села Бобровое, где проводят на территории домов отдыха обучение украинских военнослужащих ведению диверсионно-разведывательной деятельности», — рассказал Марочко.
По его словам, «стало известно о прибытии в населенный пункт Новоайдар подразделения численностью до 60 человек, общающихся между собой на английском языке». «В ближайшее время эти военнослужащие могут быть переброшены к линии соприкосновения войск с целью ведения диверсионно-разведывательной деятельности. В связи с этим призываем наших граждан к бдительности. Данные факты говорят о том, что украинское военное руководство не намерено соблюдать достигнутые соглашения о сохранении режима прекращения огня и предпринимает все для дальнейшей эскалации конфликта на юго-востоке Украины», — считает Марочко.
В то же время пресс-служба Народной милиции ЛНР сообщает, что сегодня ночью украинские войска обстреляли н.п. Ирмино. В результате обстрела повреждения получили газопровод и четыре линии электропередачи. «По предварительной информации Стахановского ГУ МЧС ЛНР, 16 марта примерно с 00.00 до 00.30 Ирмино подверглось артиллерийскому обстрелу. В результате артобстрела и разрыва боевого снаряда поврежден газопровод среднего давления d=76 мм и линия электропередачи вдоль технологической дороги, ведущей к ЦОФ, в 100 м от улицы Веселой… На открытой местности между улицами Ягодная и Азовская повреждена линия электропередачи мощностью 6 кВт, в результате чего обесточена насосная станция четвертого подъема ЗФС Стахановского департамента ГУП ЛНР «Лугансквода», — добавили в Народной милиции.
«Жертв и пострадавших среди мирного населения нет», — подчеркнули в Народной милиции.
В свою очередь, 16 марта спикер пресс-центра штаба «АТО» Мотузяник отметил, что за минувшие сутки в результате боевых действий погибших в рядах украинских войск нет, четверо военных получили ранения и травмы.
При этом на Донецком направлении войска ДНР ведут огонь по всей линии фронта. Районами наибольшей боевой активности остается Авдеевка с ее окрестностями, где в результате очередного обстрела, был поврежден частный дом. Мотузяник отметил, что ВС ДНР из пушек 152-го калибра «обстреляли тыловой район — село Клещеевка, выпустив около 80 снарядов». «Пять артиллерийских снарядов выпустили по нашим позициям в Новобахмутовке. На Светлодарской дуге, Горловском периметре и в районе донецкого аэропорта противник широко применял легкое вооружение, и периодически — минометы», — добавил Мотузяник.
Полковник отметил, что на Мариупольском направлении ВС ДНР дважды открывали огонь из стрелкового оружия в Марьинке, трижды — в Красногоровке, выпустив по несколько мин в сторону украинских военных. Далее на юг было абсолютно спокойно в течение суток, за исключением кратковременного обстрела с вооружения на БМП в районе Старогнатовки. «На восточных подступах к Мариуполю враг открывал огонь в течение целых суток. Трижды «российско-оккупационные войска» обстреляли из минометов наши позиции в Водяном, один артиллерийско-минометный обстрел произошел в Павлополе. В Гнутовом в результате вражеского обстрела были повреждены четыре дома», — уточнил спикер Минобороны.
Он также проинформировал, что на Луганском направлении боевые действия происходили в Попаснянском и Новоайдарском районах. «Самыми горячими точками остаются Троицкое, окрестности Попасной и Крымское. И днем, и ночью на этих рубежах враг широко применял минометы, выпустив в течение суток более 140 мин. Восемь артиллерийских снарядов выпустили по Новозвановке и Крымскому», — резюмировал Мотузяник.
Как сообщало ИА REGNUM, 16 марта источник в оперативном командовании НМ ДНР проинформировал, ночью украинские силовики совершили минометный обстрел территории контрольно-пропускного пункта «Майорск» (окраина Горловки, Донетчина). «В половине второго ночи украинские военные открыли минометный огонь по КПП «Майорск». С их позиций было выпущено 18 мин калибра 82 мм», — уточнил собеседник.
На момент обстрела гражданского транспорта на КПП не было, пострадавших среди гражданского населения нет.
Напомним, 1 марта 2017 года в Минске участники Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по мирному урегулированию конфликта в Донбассе согласовали проведение 7 марта отвода сил и средств из района Станицы Луганской (Луганщина, под контролем ВСУ). Тем не менее отвод сил и средств был сорван. Ранее, 21 сентября 2016 года в Минске было подписано Рамочное соглашение о разведении сил и средств в Донбассе. Согласно документу противоборствующие стороны должны были начать отвод сил и средств вблизи трех населенных пунктов. 1 и 7 октября 2016 года подразделения ВСУ, ДНР и ЛНР провели отвод сил в районах Золотого (Луганщина) и Петровского (Донетчина). У Станицы Луганской (Луганщина) противоборствующие стороны так и не развели войска.