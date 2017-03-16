Москва, 16 марта, 2017, 19:50 — ИА Регнум. Российская Федерация готова изучить предложения властей Японии по вопросам налаживания совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах. Об этом сегодня, 16 марта, заявила официальный представитель министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова.

Commons.wikimedia.org Южные Курилы

Она заявила, что 18 марта в Токио состоится первый раунд российско-японских переговоров на уровне заместителей глав внешнеполитических ведомств по вопросу совместного хозяйственного освоения южных Курил. Сейчас идет интенсивная подготовка к этим переговорам.

«Формируется пакет предложений, охватывающий широкий спектр направлений, актуальных для социально-экономического развития южных Курил, и нацеленный на совместную реализацию масштабных проектов в различных практических областях», — сказала Захарова.

Представитель МИД РФ подчеркнула, что любые проекты в этой сфере не должны противоречить российскому законодательству. Суверенитет над юными Курилами Россия обсуждать не намерена.

Напомним, в декабре 2016 года прошел первый после длительного перерыва официальный визит президента России Владимира Путина в Японию. В ходе которого он провел переговоры с премьер-министром этой страны Синдзо Абэ.

На этих переговорах лидеры двух стран поручили экспертам России и Японии начать подробные консультации по согласованию условий, форм и областей совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах.

Известно, что среди областей сотрудничества — рыболовство, туризм, медицина, экология и другие.