Ракка, Сирия, 16 марта, 2017, 19:47 — ИА Регнум. Сирийский город Ракка, считающийся столицей «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), полностью изолирован от других районов Сирии, сообщила интернет-порталу «Аль-Монитор» представитель оппозиционного альянса «Сирийские демократические силы» (SDF) Джихан Шейх Ахмад.

Kurdishstruggle Бойцы курдского отряда самообороны в рядах «Сирийских демократических сил» (SDF)

По ее словам, силы альянса замкнули кольцо окружения вокруг сирийской Ракки благодаря массированной воздушной поддержке международной коалиции, возглавляемой США.

Пользуясь этой поддержкой отряды альянса за короткий срок взяли под полный контроль сотни деревень и стратегически важные высоты вокруг Ракки. С востока они дошли до реки Евфрат, а с северо-запада продвинулись до дамбы на Евфрате, сообщила Джихан Шейх Ахмад.

По ее мнению, освобождение Ракки от боевиков ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) займет «месяцы, но не годы». Такую уверенность командованию SDF придает наличие достаточных сил, поддержка авиации международной коалиции и сочувствие местного населения.

При этом портал «Аль-Монитор» уточняет, что на данный момент Ракка изолирована с севера, запада и востока, а на юге Ракка отделена от других районов Сирии рекой Евфрат.

Напомним, что альянс «Сирийские демократические силы» состоит из отрядов курдского ополчения и местных арабских племен, поддерживаемых коалицией, возглавляемой США.