Тирасполь, 16 марта, 2017, 19:36 — ИА Регнум. «Мы хорошо помним и знаем, что здесь живет много украинцев, в том числе и коренных», — заявил посол по особым поручениям МИД Украины Валерий Жовтенко на состоявшейся 16 марта в Тирасполе встрече с президентом Приднестровья Вадимом Красносельским, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Красносельский напомнил, что в ПМР проживает более 100 тысяч граждан Украины, «не говоря об этнических украинцах». «Этот факт должен усиливать желание украинской стороны влиять на происходящие здесь процессы на благо людей», — добавил президент ПМР.

Главным вопросом на сегодняшний день, по его словам, является проблема, связанная с установлением совместного таможенно-пограничного и миграционного контроля Молдавии и Украины на границе Приднестровья в пункте пропуска «Кучурган».

«Мы воспринимаем Украину как гаранта переговорного процесса между Приднестровьем и Молдовой. И надеемся, что ваше участие позитивно повлияет на наши отношения. Я всегда был сторонником идеи, что любые принимаемые решения не должны ставить в положение заложника народ, проживающий на той или иной территории», — добавил Красносельский.

Жовтенко в ответ высказался витиевато — о «недопустимости равнодушия в отношении большого количества людей, проживающих на территории Приднестровья, к их судьбам, их праву жить так, как они себе это представляют в соответствии с международными нормами о правах человека».

«Мы совершенно искренне стараемся помочь участникам переговорного процесса в формате «1+1» в достижении компромиссных решений по всем сложным вопросам, а их достаточно много, и не только те, что обозначены в «Берлинском протоколе». Жизнь не стоит на месте, она рождает новые вопросы», — сказал Жовтенко.

Украинский дипломат подтвердил намерение Киева «внести свой вклад» в урегулирование отношений между Приднестровьем и Молдавией, чтобы «шаг за шагом Тирасполь и Кишинев смогли найти общее понимание в решении каждого из отдельных вопросов».

В тот же день в Кишиневе, напомним, Жовтенко вместе с молдавским вице-премьером по «реинтеграции» Георгием Бэланом выразили «твердую решимость» установить совместный контроль на приднестровско-украинской границе, что по факту означает тотальную блокаду ПМР.

Жовтенко также заявил, что Украина «всецело поддерживает суверенитет и территориальную целостность» Молдавии», и обсудил с молдавским чиновником необходимость «незамедлительного вывода» с территории ПМР российских войск и вооружений.

Как сообщало ИА REGNUM, Молдавия и Украина намерены до конца года ввести совместный контроль на приднестровско-украинской границе на территории Украины. Создание совместных молдавско-украинских пограничных пунктов на приднестровско-украинской границе (на территории Украины) нарушает законодательство самой Украины, а также означает введение полной пограничной блокады Приднестровской Молдавской Республики и полного контроля над всеми потоками людей и товаров через ПМР со стороны Молдавии в нарушение ранее достигнутых договоренностей.