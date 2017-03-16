Мурманск, 16 марта, 2017, 19:35 — ИА Регнум. За последние 10 лет численность дикого северного оленя сократилась по Баренц-региону как минимум в три раза. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Баренц-отделении Всемирного фонда дикой природы (WWF) в Мурманске.

Dean Biggins Северный олень

«В нашем регионе традиционное место обитания дикого северного оленя, где он может находить пищу и обитать круглогодично — это старовозрастные леса, — объяснил тенденцию координатор проектов Баренц-отделения по сохранению биологического разнообразия Фонда дикой природы Иван Мизин. — В ряде регионов, например, в Карелии, Архангельской области, Республике Коми эти леса подвержены вырубке, потому что это — естественные запасы промышленной древесины и компании, естественно, стараются их эксплуатировать. Кроме того, резко вырос в последние годы прессинг браконьерства. Потому что благосостояние людей увеличилось: многие могут приобретать снегоходы и другую технику, у многих появилось нарезное огнестрельное оружие. Внимание государства к проблеме организации охотничьего хозяйства, то есть качество антибраконьерской работы резко снизилось».

По словам Мизина, экологи пытаются повлиять на ситуацию, проводя специальные мероприятия.

«Мы второй год проводим антибраконьерские рейды по дикому северному оленю, — пояснил учёный. — В прошлом году мы работали с экспертами Российской академии наук, представителями министерства природных ресурсов и экологии Мурманской области на границе с Мурманской областью и Карелией, и вскрыли совершенно беспрецедентные факты браконьерства. В этом году мы решили проверить, что там происходит и даже расширили зону проверки. Мы не нашли никаких следов браконьерства».

По словам учёного, это может быть связано как с уже имеющимся вниманием к проблеме, а также с тем, что количество дикого северного оленя в регионе продолжает уменьшаться.

Напомним, как уже сообщало ИА REGNUM, существованию северных оленей в Арктике также угрожает развитие нефтегазового сектора. Трубопроводы, дороги, линии электропередач, стремительно строящиеся в тундре, мешают сезонным миграциям животных и могут привести к полному исчезновению вида в некоторых регионах.