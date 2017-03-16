Симферополь, 16 марта, 2017, 19:34 — ИА Регнум. Глава Донецкой Народной Республики Александр Захарченко в ходе своего рабочего визита в Крым вспомнил о том, как узнал новость о воссоединении Крыма с Российской Федерацией. Слова Захарченко приводит сегодня, 16 марта, «Новости Крыма».

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Захарченко

«Скажу вам честно, я затаив дыхание следил за крымским референдумом. Когда он состоялся, я прыгал на кровати минут 10. Честно сказать, сломал её. Но, именно в этот момент я понимал, что мы победили», — сказал глава ДНР.

Он также отметил, что своим примером Крым показал, что как бы Запад не старался — русский дух не сломить.

«Я уверен, что никто не сломает Россию. У России есть Крым, Донбасс, Севастополь, Астрахань. Мы вместе, мы победили!», — заявил Александр Захарченко.

Напомним, главы ДНР и ЛНР — Александр Захарченко и Игорь Плотницкий накануне прибыли в Крым. Они планируют пробыть на полуострове три дня. В ходе визита планируется посещение мероприятий, посвященных третьей годовщине воссоединения Крыма с Россией. Также Захарченко и Плотницкий примут участие в первом заседании Интеграционного комитета «Россия — Донбасс».

Сегодня, 16 марта, отмечается третья годовщина воссоединения Крыма с Россией.