Исламабад, 16 марта, 2017, 19:26 — ИА Регнум. Пакистан провел успешное испытание новой противокорабельной ракеты наземного базирования, согласно заявлению ВМС Пакистана, 16 марта сообщает The Economic Times.

Kashif Mardani Офицеры ВМФ Пакистана

Ракета была запущена в прибрежной зоне, она успешно поразила учебную цель в море.

На испытательном пуске присутствовал заместитель начальника штаба ВМФ Пакистана адмирал Кхан Нашан Бин Саддики.

Новая система вооружений позволить укрепить морскую оборону и предоставит ВМФ Пакистана возможность запуска ракет дальнего радиуса действия из прибрежной зоны, заявил начальник штаба ВМФ Пакистана адмирал Мухаммед Закауллах.

Напомним, 24 января Пакистан провел испытания новой баллистической ракеты Ababeel.

Максимальный радиус действия Ababeel составляет 2 тыс. 200 километров. Ракета оснащена разделяющейся головной частью, которая способна нести несколько боеголовок.