Калининград, 16 марта, 2017, 19:11 — ИА Регнум. В Калининградской области началась серия военных учений, максимально приближённых к реальным боевым условиям. Корреспондент ИА REGNUM отмечает, что манёвры Балтийского флота проходят на фоне заявления президента Литвы Дали Грибаускайте о том, что «воздушная оборона НАТО в балтийских странах — один из крупнейших оборонных пробелов».

Штаб Балтфлота Противолодочный вертолёт Ка-27ПЛ в Калининградской области

Итак, накануне зенитчики Балтфлота, совершив многокилометровый марш на один из полигонов в Калининградской области, выполнили стрельбы из ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С1». В результате макеты вертолётов и бронетранспортёров условного противника, расположенные на значительном удалении от ЗРПК, были успешно поражены из скорострельных пушек.

В общей сложности в стрельбах было задействовано четыре единицы ЗРПК «Панцирь-С1» и порядка ста военнослужащих соединения ПВО.

Сегодня, 16 марта, штаб Балтфлота сообщил об успешных бомбометаниях экипажей палубных противолодочных вертолётов Ка-27ПЛ. По легенде учения, в Балтийском море была обнаружена субмарина условного противника, осуществлявшая разведку за группировкой кораблей ВМФ России.

После обнаружения и определения координат подлодки, лётчики уничтожили специальную имитированную подводную цель при помощи авиабомб и торпед с воздуха.

Напомним, сегодня Даля Грибаускайте встретилась с новым главнокомандующим Объединёнными ВС НАТО в Европе Кёртисом Скапарротти из США.

Грибаускайте отметила, что прибытие натовских союзников в Прибалтику могут блокировать «развиваемые в Калининградской области так называемые силы ограничения доступа и регионального блокирования». Поэтому литовский президент обратилась к американскому генералу с предложением перенести свои военные штабы ближе к восточным границам.