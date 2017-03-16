Кишинёв, 16 марта, 2017, 19:11 — ИА Регнум. «Украина всецело поддерживает суверенитет и территориальную целостность Республики Молдова, продолжит участвовать в процессе приднестровского урегулирования и будет способствовать постепенному продвижению переговорного процесса и конструктивного диалога между сторонами», — заявил, как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Бюро по «реинтеграции» правительства Молдавии спецпредставитель Украины в процессе приднестровского урегулирования Валерий Жовтенко на встрече с молдавским вице-премьером Георгием Бэланом.

Цитата из м/ф «Сказка о царе Салтане». Реж. Лев Мильчин, Иван Иванов-Вано. 1984. СССР А ткачиха с поварихой

Стороны выразили «твердую решимость» установить совместный контроль на приднестровско-украинской границе для «борьбы с контрабандой, незаконной торговлей и другими отрицательными элементами».

Справка ИА REGNUM:

Молдавия и Украина намерены до конца года ввести совместный контроль на приднестровско-украинской границе на территории Украины. Создание совместных молдавско-украинских пограничных пунктов на приднестровско-украинской границе (на территории Украины) нарушает законодательство самой Украины, а также означает введение полной пограничной блокады Приднестровской Молдавской Республики и полного контроля над всеми потоками людей и товаров через ПМР со стороны Молдавии в нарушение ранее достигнутых договоренностей.

Приднестровская Молдавская Республика с 2006 года находится в полномасштабной экономической блокаде со стороны Кишинева и Киева. В 2014—2015 гг. Кишинев и Киев еще более усилили блокаду ПМР, что привело к резкому обострению экономического кризиса в Приднестровье, и республика оказалась в самой сложной политической и социально-экономической ситуации с момента завершения молдавской агрессии 1992 года.

Собеседники также «обсудили тему незамедлительного вывода с территории Республики Молдова войск и вооружений [России] в соответствии с конституционными положениями и существующими международными обязательствами».

Справка ИА REGNUM :

Оперативная группа российских войск (ОГРВ) и российские миротворцы находятся на территории Приднестровской Молдавской Республики в соответствии со статьями 2 и 4 Соглашения о принципах мирного урегулирования молдавско-приднестровского конфликта, подписанного в 1992 году главами России и Молдавии в присутствии президента Приднестровья. Согласно статье 8 данного Соглашения, его действие может быть прекращено либо «по согласию сторон», либо «в случае выхода из него одной из договаривающихся сторон».

Несмотря на постоянные попытки подвергнуть сомнению и дискредитации мандат России на выполнение миротворческой миссии и требования вывести российские войска из Приднестровья, звучащие на протяжении ряда лет, о своем выходе из Соглашения о принципах мирного урегулирования молдавско-приднестровского конфликта Кишинев до сих пор не объявил.

«Стамбульские обязательства» 1999 года в части вывоза вооружений из Приднестровья, взятые Россией в контексте ДОВСЕ, но при этом носившие двусторонний российско-молдавский характер и не касавшиеся третьих стран, были выполнены досрочно еще в 2001 году. На данный момент в ПМР нет никаких вооружений, которые регулируются ДОВСЕ. Более того, в июле 2007 года РФ ввела мораторий на соблюдение ДОВСЕ в связи с тем, что договор не был ратифицирован ни одним государством — членом НАТО. А 11 марта 2015 года Россия окончательно вышла из ДОВСЕ.