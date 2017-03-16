Москва, 16 марта, 2017, 19:10 — ИА Регнум. Новое поколение боевой брони и экипировки будет разрабатываться центром перспективного материаловедения, 16 марта сообщает телеканал «Звезда».

Vitaly V. Kuzmin Танк

Помимо снаряжения и брони центр займется и проектом создания материалов для космической и авиационной техники.

В сообщении Фонда перспективных исследований говорится, что на базе центра проектируются сверхпрочные, сверхлегкие, непромокаемые, негорючие и малозаметные материалы. При создании образцов применяются металл, керамика, композитные материалы, сверхпрочный полиэтилен.

В марте 2017 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании соответствующего научного центра, который будет обеспечивать научно-производственную базу для отечественного оборонно-промышленного комплекса.

Фонд перспективных исследований создан в 2012 году для поддержки научных исследований и разработок в сфере обороны и безопасности государства. Фонд курирует работу по химико-биологическому (медицинскому), физико-техническому, информационному направлениям

В конце 2015 года в структуре фонда был создан Национальный центр развития технологий и базовых элементов робототехники. В настоящее время Фонд перспективных исследований курирует деятельность более 50 проектов, с подключением к работе ведущих НИИ и предприятий ОПК.