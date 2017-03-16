Весь мир, 13 декабря, 2005, 22:28 — ИА Регнум. Из-за повреждения трубы газопровода и последовавшего за этим взрыва утром 13 декабря был разрушен многоэтажный жилой дом в городе Бергенфилд (штат Нью-Джерси, США). Разрушенное здание охвачено огнем, над местом взрыва поднялся большой столб дыма, который виден даже с Манхэттена, что в 30 километрах от Бергенфилда.

По данным полиции, ранения получили шесть жильцов дома. Предположительно, под завалами могут находиться живые люди, передает НТВ. На месте происшествия в общей сложности работают порядка 500 человек из различных чрезвычайных служб.