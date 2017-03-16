Одесса, Украина, 16 марта, 2017, 18:50 — ИА Регнум. В Одессе по благословению митрополита Агафангела прошёл Крестный ход в честь Державной иконы Божией Матери. Крестный Ход прошёл по улицам города до восстановленного Собора в честь Алексея человека Божьего на Алексеевской площади где в 1914 году побывал на службе царь Николай Второй со своей семьей.

Cordo Крестный ход

Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, в Крестном ходе приняло участие более 2 тысяч человек. Его участники отметили, что его проведение — это и молитва в ответ на угрозы в адрес митрополита Агафангела на униатских сайте и откровенно нацистских ресурсах. По их словам, власти не решились препятствовать многочисленному мирному молитвенному шествию, но «в любом случае — православных не запугать и не поставить на колени».