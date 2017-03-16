Ереван, 16 марта, 2017, 18:53 — ИА Регнум. Известный армянской общественности как «доставщик еды» Артур Саргсян скончался сегодня, 16 марта, в медицинском центре «Армения», сообщил его адвокат Давид Гюрджян.

Facebook.com/hayk.marutyan Артур Саргсян

Артур Саргсян, арестованный по делу вооруженной группы «Сасна Црер», захватившей летом 2016 года территорию полка патрульно-постовой службы полиции, обвинялся в пособничестве вооруженной группе. В дни захвата территории полка 48-летний Саргсян на личном автомобиле прорвал полицейских кордон и доставил еду осажденным членам «Сасна Црер», после чего оставался с ними в течение нескольких дней вплоть до момента сдачи правоохранительным органам. После данного поступка Саргсян получил известность и прозвище «доставщика еды».

Под Новый год Артура Саргсяна выпустили из-под стражи под подписку о невыезде в связи с состоянием здоровья, однако уже через несколько недель он был вновь помещен под стражу из-за того, что якобы не явился в прокуратуру для дачи показаний. Между тем, Артур Саргсян и его адвокаты заявляли, что заблаговременно известили о том, что не смогут явиться на допрос в указанный день и попросил поменять дату, на что получили согласие следователя. Тем не менее, Саргсян был вновь арестован 9 февраля, а с 10 февраля начал голодовку, требуя освободить его, так как страдает рядом серьезных заболеваний, которые несовместимы с тюремными условиями. 6 марта, после 24 дней голодовки, под гарантии 27 депутатов Национального собрания и денежный залог мера пресечения Саргсяна была вновь изменена, он был выпущен из уголовно-исполнительного учреждения «Больница для заключенных» и доставлен в медицинский центр «Армения».

Артур Саргсян, как свидетельствуют медицинские документы, страдал рядом заболеваний. Помимо основного заболевания — болезни позвоночника, в течение семи месяцев пребывания в тюрьме он приобрел заболевание пищевода.

Причиной кончины Артура Саргсяна стала сердечно-сосудистая недостаточность. Об этом сообщил заведующий реанимационным отделением медцентра «Армения» Сурен Макарян.

По его словам, после операции Артур Саргсян был подключен к аппарату искусственного дыхания, и самостоятельное дыхание так и не восстановилось. «Доставщик еды» скончался от остановки сердца.

Макарян сообщил, что Саргсян был доставлен в больницу с диагнозом «грыжа», однако выяснилось, что у пациента был заворот кишок. «Была необходима немедленная операция», — пояснил врач.

В социальных сетях сотни пользователей соболезнуют в связи с кончиной Саргсяна, вместе с тем обвиняя власти Армении в том, что они убили человека только из-за того, что тот доставил еду. В настоящий момент несколько десятков граждан собрались на акцию протеста в Ереване. Они выкрикивают лозунги «доставщика еды убили», «Артур, Артур».