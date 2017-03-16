Челябинск, 16 марта, 2017, 18:43 — ИА Регнум. Бывший губернатор Челябинской области Михаил Юревич заподозрен в получении взятки от экс-главы областного Минздрава Виталия Тесленко. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Следственном комитете России.

Gubernator74.ru Михаил Юревич

Уголовное дело возбудило четвертое следственное управление Главного следственного управления СК России, территориально расположенное в Екатеринбурге. По версии следствия, Михаил Юревич получил от Виталия Тесленко взятку в 2012 году.

На Южном Урале не удивлены уголовным делом против бывшего губернатора. «Обещали, что будут дожимать его, и вот, свершилось», — сообщил корреспонденту ИА REGNUM один из местных общественников.

Отметим, Виталий Тесленко уже находится в колонии. Он был задержан 1 ноября 2012 года в личном коттедже по подозрению в получении взяток в особо крупном размере за помощь в заключении госконтрактов на поставку медоборудования. В июне 2014 года Тесленко был осуждён к семи годам колонии.