Ярославль, 16 марта, 2017, 18:43 — ИА Регнум. 16 марта на заседании Избирательной комиссии Ярославской области продолжился процесс ротации состава территориальных избирательных комиссий. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Избирательная комиссия Ярославской области Заседание Яроблизбиркома

В состав Заволжской территориальной комиссии была назначена Наталья Киселева — секретарь избирательной комиссии Ярославля, экс-помощник председателя облизбиркома по работе в Ярославском муниципальном районе. В состав Фрунзенской ТИК назначили Марину Тютикову. В 2001—2013 годах она работала секретарем данной избирательной комиссии, в 2007—2016 возглавляла организационный отдел администрации Фрунзенского района.

В состав Дзержинского избиркома ввели Марину Быкову, которая является председателем одной из участковых избирательных комиссий района.

Кроме того, было принято решение назначить Наталью Киселеву и Марину Тютикову председателями избирательных комиссий Заволжского и Фрунзенского района соответственно. Данные места стали вакантными после того как предыдущие руководители данных комиссий Юлия Баранова и Анна Петухова подали заявления об отставке. Вместе с ними покинула пост и глава Дзержинской ТИК Татьяна Бородина, но решения о том, кто займет ее кресло в облизбиркоме еще не приняли.

«Мы, коммунисты, уже говорили, что происходит рейдерский захват избирательной системы региона. Это — его продолжение. Замена руководства облизибиркома, когда в течении месяца с небольшим сменились председатель, заместитель председателя и секретарь комиссии, замена председателей ТИКов, это не может не настораживать, потому что на плановую замену это не похоже, и происходит накануне выборов губернатора Ярославской области и депутатов муниципалитета Ярославля. Это ставит под контроль избирательную систему области, и является началом черных избирательных технологий на предвыборных кампаниях 2017−2018 года», — считает депутат фракции КПРФ в Ярославской областной думе Эльхан Мардалиев.