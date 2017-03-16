Ярославль, 16 марта, 2017, 18:38 — ИА Регнум. Резонансный провал грунта в Ярославле на улице Большой Октябрьской, когда земля буквально ушла под пешеходом — следствие кадровой чехарды и невнимания властей города к «Ярославльводоканалу». Так считает бывший директор предприятия Александр Аниськин, работавший на этом посту 10 лет и покинувший «ЯВК» в 2009-м.

Провал грунта в Ярославле

«Считаю, что в ситуации, которая сложилась с нашим «Ярославльводоканалом», виноваты власти в мэрии, которые постоянно меняют директоров предприятия. Сколько их сменилось за последние 8 лет? Шесть! Приходят экономисты, финансисты, бухгалтера. Вот нынешний директор из Костромы. Он же звезд с неба не хватал, а назначили руководить предприятием. У нас что своих грамотных специалистов нет? Андрей Лыхов — сам я его воспитывал, хороший директор был, но съели человека», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Александр Аниськин.

Бывший директор «Водоканала» считает, что оставил 8 лет назад хороший запас прочности. За 10 лет своего руководства он сумел провести 18 километров нового водовода. Теперь воду ярославцы берут не из Которосли, а из Волги. Были модернизированы все станции, прокладывались новые сети.

«А что сделали последующие директора за 8 лет? Что-то я ничего не слышал, деньги просто продаются. Да, и при мне было, что земля проваливалась. Помню как-то в Заволжском районе у школы была похожая ситуация. Так я бросил все дела, приехал, проложили пластиковые трубы и быстро устранили неисправность. А что сейчас наблюдаю? Приехал мэр города Слепцов, руками машет и дает срок неделю, чтобы все исправить», — говорит Александр Аниськин.

Также он осуждает идею объединения водоканалов региона и считает, что создание единого предприятия пойдет во вред «Ярославльводоканалу». «Для чего нужен такое монстр?» — недоумевает Аниськин.

Александр Аниськин предполагает, что Ярославль, где проживает почти половина населения области, будет тащить на своих плечах всех остальные «Водоканалы» региона.

«Когда я уходил, то износ сетей был 60−70%. В них и тогда надо было постоянно вкладывать деньги, чтобы поддерживать их состояние и обновлять. А много ли сделано для этого? Я ничего не слышал. Боюсь, что сегодняшний случай с провалом на остановке не последний!», — сказал Александр Аниськин.